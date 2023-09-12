iPhone 15'in Gelişi: Neler Beklenmeli?

Apple, Cupertino'daki “Wonderlust” etkinliğinde en yeni nesil telefonu iPhone 15'i tanıttı. Cihaz, artık tüm seride mevcut olan Dinamik Ada kesiti gibi pek çok tanıdık özelliği koruyor. Ancak en dikkat çekici eklemelerden biri güncellenen bağlantı noktasıdır: USB-C.

Apple'ın bu hamlesi, kısmen AB mevzuatının da etkisiyle konektör standardizasyonuna doğru bir değişimi işaret ediyor. Her ne kadar Apple başlangıçta bu değişiklik konusunda pek istekli olmasa da sonuçta tüketiciler açısından olumlu bir gelişme. Bir yıldan fazla bir süre önce tanıtılan Lightning bağlantı noktası artık aşamalı olarak kullanımdan kaldırılıyor ve iPad serisi halihazırda standart konektöre geçiyor.

Dinamik Ada özelliği de geliştirildi ve artık havayolu bilgileri de dahil edildi. iPhone 15, Plus modeli için 6.1 inç ve 6.7 inç seçenekleriyle sunulan Super Retina XDR ekrana sahiptir. Ana kamerası etkileyici bir 48 megapiksele sahiptir ve yüksek çözünürlüklü 24 megapiksel görüntüler üretmek için piksel gruplamadan yararlanır. Ek olarak, telefon daha keskin çekimler için 2x telefoto “optik kalitesi” ile gelişmiş yakınlaştırma sunuyor.

Makine öğrenimi yetenekleri iPhone 15'e dahil edilmiştir. Çerçevede bir kişinin veya evcil hayvanın (özellikle kedi ve köpeklerin) varlığını otomatik olarak algılayabilir ve buna göre bokeh efekti uygulayabilir. Nesneleri daha iyi ayırt etmek ve daha canlı bir renk spektrumu sağlamak için ön kameradaki derinlik algılama özelliğinden yararlanan Akıllı HDR modu da geliştirildi.

Kaputun altında cihaz, altı çekirdekli GPU'ya sahip yeni A16 biyonik çip tarafından destekleniyor. Ayrıca Apple Watch Series 9'a benzer şekilde FindMy işlevselliğini geliştiren Ultra Geniş Bant teknolojisine de sahiptir.

Diğer dikkate değer iyileştirmeler arasında ortam gürültüsünü en aza indirmek için gelişmiş ses yalıtımının yanı sıra AAA ile işbirliği içinde geliştirilen uydu bağlantısı için yeni Yol Kenarı Hizmeti özelliği yer alıyor. iPhone 15 sarı, yeşil, mavi, siyah ve pembe renklerde mevcuttur.

Kaynaklar: Apple