Apple'ın iPhone 15 Lansmanı: Teknoloji Devinin Satış Düşüşünü Tersine Çevirmesine Yardımcı Olacak mı?

Merakla beklenen yıllık iPhone tanıtımı geldi ve Apple, yeni iPhone 15 serisinin son satış düşüşünü tersine çevirmeye yardımcı olacağını umuyor. Akıllı telefon talebinde sektör çapında bir yavaşlama ve Çin'de ABD markalı teknolojiye karşı tepkiye ilişkin endişeler nedeniyle Apple bazı zorluklarla karşı karşıya. Ancak onun lehine çalışabilecek birkaç faktör var.

Her şeyden önce iPhone, Apple'ın amiral gemisi ürünüdür ve şirketin satışlarının yaklaşık yarısını oluşturur. Etkinlikte duyurulacak güncellenmiş Apple Watch ve AirPods'un yanı sıra bu ürünler Apple'ın gelirinin yaklaşık %60'ını oluşturuyor.

Apple ayrıca tüketicileri başarılı bir şekilde üst düzey modellere kaydırdı ve onları özel özellikler ve güçlü çiplerle donattı. Bu eğilimin iPhone 15 ile devam etmesi bekleniyor ve hatta Apple bazı pazarlarda fiyatları artırabilir. Akıllı telefon sektöründeki genel yavaşlamaya rağmen Apple, rakiplerini geride bıraktı. Geçtiğimiz çeyrekte telefon sevkiyatları %2 oranında düşerken, Samsung gibi rakipler %15'lik bir düşüş gördü.

Apple için en önemli endişelerden biri, en büyük uluslararası pazarı olan Çin pazarıdır. Çinli tüketiciler Apple için parlak bir noktaydı ancak hükümetin yasakları ve tepki korkusu iPhone 15 satışlarını etkileyebilir. Ancak Apple geçmişte de benzer zorluklarla karşılaştı ve toparlanmayı başardı. Yatırımcılar, Apple'ın bu durumu nasıl yönlendireceğini görmek için tatil satışlarını yakından gözlemleyecek.

Sonuç olarak Apple'ın iPhone 15 lansmanı, satışlardaki düşüşü tersine çevirmeyi hedefleyen teknoloji devi açısından büyük önem taşıyor. Yeni yetenekler ve üst düzey modellere odaklanan Apple, tüketicileri heyecanlandırmayı ve talebi artırmayı umuyor. Akıllı telefon endüstrisindeki genel yavaşlama ve Çin pazarındaki endişeler gibi zorluklar mevcut olsa da, Apple'ın geçmişi ve yenilikçi teklifleri iyimserlik için nedenler sağlıyor.

kaynaklar:

– Bloomberg Haberleri

–IDC