Apple'ın Karbon Nötr Saat Serisi 9: Daha Büyük İklim Etkisine Yakından Bir Bakış

Apple kısa süre önce ilk karbon nötr ürünü olduğunu iddia ettiği Apple Watch Series 9'un piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu aslında ileriye doğru atılmış bir adım olsa da, yalnızca tek bir ürünün sürdürülebilirliğine odaklanmak yerine şirketin çevresel etkisinin daha büyük resmini incelemek çok önemlidir.

Apple Watch Series 9'un karbon nötr durumu yalnızca belirli kasa ve kordon kombinasyonları için geçerlidir. Ayrıca Apple, sera gazı emisyonlarını en aza indirmek için saat kordonu ve telefon kılıfı gibi deri aksesuarların satışını durdurmayı planlıyor. Ancak bir şirketin iklim taahhütlerini değerlendirirken, bireysel ürün sürdürülebilirliğinin ötesine bakmak ve çevresel etkinin genel olarak azaltılmasını dikkate almak çok önemlidir.

Apple, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşmayı hedefliyor; bu, şirketi değerlendirmemiz gereken kritik bir kilometre taşını temsil ediyor. Apple Watch Series 9 ile ilgili olarak, bu modelin seçkin kasa ve kordon kombinasyonları ile Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch SE, karbon nötrlüğünü belirten bir logo taşıyacak. Apple, üretim sürecindeki emisyon azalmalarını, tedarikçiler tarafından temiz enerjinin daha fazla benimsenmesi de dahil olmak üzere malzeme, elektrik ve ulaşımdaki iyileştirmelere bağlıyor. Geriye kalan emisyonlar, CO2 emilimini artıran yeniden ağaçlandırma girişimleri gibi doğaya dayalı projeler aracılığıyla dengeleniyor. Ayrıca Apple, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yaparak karbon nötr Apple Watch modellerini şarj etmek için müşterilerin beklenen elektrik kullanımını karşılamayı taahhüt ediyor.

Apple, sürdürülebilirliğe olan bağlılığının bir parçası olarak deriyi, deriye kıyasla önemli ölçüde daha düşük karbon emisyonuna sahip olduğu iddia edilen FineWoven adı verilen mikrotwill malzemeyle değiştirdi. Bu geçiş, iklim değişikliğini şiddetlendiren güçlü bir sera gazı olan metan yayan sığırlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Ancak belirli kaynaklardan kaynaklanan emisyonların azaltılması önemli olsa da bu, bir şirketin iklim hedeflerine yönelik kaydettiği genel ilerlemeyi yansıtmayabilir. Bir şirket, bir ürünü daha az karbon yoğunluklu hale getirebilir, ancak bu başarıyı o üründen daha fazla miktarda satarak dengeleyebilir, bu da aynı hatta daha fazla sera gazı emisyonuna yol açabilir.

Apple'ın en son çevresel ilerleme raporu, şirketin 20.6'de 2022 milyon metrik ton karbondioksite eşdeğer üretmesiyle brüt karbon emisyonlarında bir düşüş olduğunu gösteriyor. İklim hedeflerine ulaşmak için Apple'ın on yılın sonuna kadar net sıfır emisyon elde etmesi gerekiyor. Octavia Spencer'ın, Apple'ın son etkinliği sırasında şirkete annesini hayal kırıklığına uğratmaması gerektiğini hatırlatan Doğa Ana rolünün de gösterdiği gibi, ilerlemenin devam etmesi önemli.

Kaynaklar: Apple