Apple, iPhone 15 ve AirPods Pro için USB-C Şarj Özelliğini Tanıttı

Apple'ın son etkinliği sırasında şirket, şarj teknolojisinde önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Yaklaşan iPhone 15 serisi, önceki Lightning bağlantı noktalarının yerini alan USB-C bağlantı noktalarıyla donatılacak. Üstelik Apple, ikinci nesil AirPods Pro için bir USB-C şarj jakı da sunuyor.

Yeni USB-C uyumluluğu sayesinde kullanıcılar, AirPods Pro kasalarını iPhone 15'e bağlı bir USB-C kablosu kullanarak şarj edebilecekler. USB-C kasalı en yeni AirPods Pro, şimdiden 249 $ karşılığında ön siparişe açık olacak ve satışa sunulacak. 22 Eylül'den itibaren mevcut.

Apple, şarj portu güncellemesinin yanı sıra AirPods Pro'da dayanıklılık konusunda da iyileştirmeler yaptı. Hem kasa hem de kulaklık başlıkları artık toza karşı koruma açısından IP54 derecesine sahip olup genel dayanıklılıklarını ve uzun ömürlülüklerini artırıyor.

Apple ayrıca USB-C kasasının yakında çıkacak Vision Pro ile eşleştirildiğinde düşük gecikmeli, kayıpsız sesi destekleyeceğini de açıkladı. H2 çip, 20 bit 48 kHz ses kalitesini mümkün kılarak Apple'ın kulaklığı gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde sürükleyici bir ses deneyimi vaat ediyor.

İkinci nesil AirPods Pro, gelişmiş ses kalitesi ve iyileştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) performansıyla önceki modele göre önemli iyileştirmeler sunuyor. Öne çıkan özelliklerden biri, görüntülü aramalar ve sesli etkileşimler sırasında doğal bir ses deneyimi sağlayan şeffaf moddur. Siri'ye eller serbest erişim, kesintisiz cihaz değiştirme ve ilave ses kontrolü, AirPods Pro'nun sunduğu kolaylıklar arasında yer alıyor.

Apple ayrıca iOS 17'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte AirPods Pro'ya gelecek özellikleri de duyurdu. Uyarlanabilir Ses, ANC'yi ve şeffaflık modunu ortamınıza göre dinamik olarak ayarlarken Kişiselleştirilmiş Ses Düzeyi, istediğiniz dinleme düzeyini tahmin etmek için makine öğrenimini kullanır. Ek olarak, Konuşma Farkındalığı ses seviyesini düşürür ve seslere öncelik vererek arka plan gürültüsünü otomatik olarak azaltır.

Daha fazla yazılım güncellemesinin sorunsuz cihaz geçişini geliştirerek Apple cihazları arasında geçişi kolaylaştırması bekleniyor. Ek olarak, kullanıcılar yakında diğer AirPods modellerine de genişletilecek bir özellik olan AirPods Pro üzerindeki tuşa basarak sessize alıp sesi açabilecekler.

Apple ayrıca kablolu EarPod'larının artık USB-C ile uyumlu güncellenmiş bir sürümünü de piyasaya sürüyor. Fiyatı 19 dolar olan USB-C EarPod'lar bu hafta piyasaya sürülecek.

Apple, her zaman olduğu gibi, müşterilerine gelişmiş işlevsellik ve kullanıcı deneyimleri sunarak ürünlerinde yenilikler yapmaya devam ediyor.

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