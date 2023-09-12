Apple'ın Wonderlust Lansman Etkinliği: iPhone 15, USB C'li AirPod'lar ve Yeni Apple Saatleri

Apple, bir dizi yeni ürünün sergileneceği merakla beklenen Wonderlust lansman etkinliğini düzenlemeye hazırlanıyor. Etkinlik Hindistan saatiyle 10'da Apple'ın Cupertino'daki genel merkezinde gerçekleşecek. Wonderlust, Urban Dictionary tarafından tanımlandığı şekliyle “Sürekli bir merak içinde olma arzusu” anlamına geliyor ve bu, Apple'ın kullanıcılarını şaşırtma ve şaşırtma hedefiyle örtüşüyor.

Etkinliğin öne çıkan olaylarından biri, dört modeli içeren yeni iPhone serisinin lansmanı olacak: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. Bu yeni iPhone'ların, Apple tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ileri teknoloji ve gelişmiş performansa sahip olması bekleniyor.

Apple'ın iPhone'ların yanı sıra yeni nesil Apple Watch Series 9'u da tanıtması bekleniyor. Ancak bu yıl Apple Watch Ultra veya Apple Watch SE'den bahsedilmiyor, bu da odak noktasının amiral gemisi Series 9 olacağı yönünde. modeli.

Wonderlust etkinliğini izlemek isteyenler için birden fazla seçenek mevcut. Kullanıcılar canlı yayını doğrudan izlemek için Apple web sitesini ziyaret edebilir ve Apple etkinlikleri sayfasına gidebilirler. Alternatif olarak etkinlik, şirketin birkaç yıldır canlı yayın etkinlikleri için kullandığı bir platform olan Apple'ın resmi YouTube sayfasında da yayınlanacak.

Diğer bir seçenek de etkinliği, iPhone 15 lansman etkinliği listesinin yer alması ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunması beklenen Apple TV uygulaması aracılığıyla izlemek.

Apple'ın Wonderlust lansman etkinliği, pazara heyecan verici yeni ürünler ve özellikler getirmeyi vaat ediyor. İster merakla beklenen iPhone 15 ister geliştirilmiş Apple Watch Series 9 olsun, Apple meraklılarını bir sürpriz bekliyor.

kaynaklar:

– Kent Sözlüğü (www.urbandictionary.com)

– Apple web sitesi (www.apple.com/apple-events/)

– Apple YouTube sayfası