Apple, Dahili Yükseltmelerle Apple Watch Ultra 2'yi Tanıttı

Apple yakın zamanda en yeni amiral gemisi akıllı saati Apple Watch Ultra 2'yi duyurdu. Ultra 2'nin tasarımı selefine benzer olsa da cihazda büyük iyileştirmeler yapıldı. Apple'ın dört çekirdekli sinir motoruna ve U9 ultra geniş bant konum çipine sahip S2 SiP'sinden güç alan Ultra 2, cihaz içi Siri işleme ve daha doğru konum takibi gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

Ultra 2, 3,000 nit değerinde yükseltilmiş bir ekrana sahiptir ve bu da onu bir Apple Watch'ta şimdiye kadar görülen en parlak ekran haline getirir. Apple, kullanıcıların düşük güç modunda 72 saate kadar pil ömrü bekleyebileceğini iddia ediyor. Ayrıca Ultra 2'nin kasası yüzde 95 oranında geri dönüştürülmüş titanyumdan yapılmış olup, bu da Apple'ın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtmaktadır.

Donanım yükseltmeleri dikkat çekici olsa da, Apple Watch kullanıcıları watchOS 10'un sunulmasıyla birlikte önemli değişiklikler de bekleyebilirler. Bu güncelleme, saat arayüzüne widget'lar, yeniden tasarlanan uygulama simgeleri, yeni haritalama ve bisiklet özellikleri getiriyor. Ultra 2 ayrıca ekranın dış kenarını kullanan Modular Ultra adlı yeni bir saat yüzünü de sunuyor. Ayrıca yeni çift dokunma hareketi, telefon çağrılarının başlatılmasını ve sonlandırılmasını kolaylaştırıyor.

Apple Watch Ultra 2, 799 $ başlangıç ​​fiyatıyla ön siparişe açık ve 22 Eylül'de gönderime başlayacak. Cupertino'daki Apple Park'ta düzenlenen lansman etkinliğinde Apple Watch Series 9 ve daha uygun fiyatlı SE modeline yönelik güncellemeler de yer aldı.

kaynaklar:

– The Verge: Monica Chin “Apple'ın en yeni üst düzey giyilebilir cihazı dahili yükseltmeler alıyor ancak büyük ve sağlam tasarımı koruyor”

– Apple.com