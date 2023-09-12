Yeni Apple Watch Series 9 ile Tanışın

Apple, akıllı saat serisinin en son üyesi olan Apple Watch Series 9'u resmi olarak tanıttı. Series 9'un en önemli özelliklerinden biri, performans ve işlevsellik açısından önemli iyileştirmeler sağlayan yeni Apple S9 SiP'dir.

S9 SiP, yükseltilmiş bir CPU'ya, %30 daha hızlı bir GPU'ya ve 4 çekirdekli bir sinir motoruna sahiptir. Bu yükseltmeler, makine öğrenimi görevlerinde iki kat hız sağlayarak akıllı saati önceki modellerden daha da yetenekli hale getiriyor. Geliştirilmiş sinir motoru aynı zamanda Siri isteklerinin cihazın kendisinde işlenmesine de olanak tanıyarak işlemlerin daha hızlı ve daha güvenli olmasını sağlar.

Series 9'a eklenen bir diğer dikkat çekici eklenti ise yeni ultra geniş bant çipidir. Bu çip, AirTag'in çalışmasına benzer şekilde kullanıcıların bağlı iPhone'larına ping atmasını ve yerini bulmasını sağlıyor. Ayrıca Seri 9'da maksimum 2,000 nit ve minimum 1 nit olmak üzere parlaklık seviyelerini ayarlayabilen bir ekran bulunuyor.

Series 9'un öne çıkan özelliklerinden biri de "çift dokunma" hareketidir. Bu hareket, kullanıcıların başparmak ve işaret parmaklarıyla birlikte iki kez dokunarak bir uygulamadaki birincil düğmeyi kontrol etmelerine olanak tanıyarak akıllı yığını başlatma veya çağrıları yanıtlama gibi genel görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor.

Apple ayrıca Series 2 ile aynı özelliklerin çoğunu paylaşan ancak 9 nite kadar daha parlak görüntü yetenekleri sunan Apple Watch Ultra 3,000'yi de tanıttı. Ultra 2, GPS koordinatlarına, yükseklik bilgilerine veya su derinliği ölçümlerine ihtiyaç duyan sporcular ve açık hava meraklıları için özel olarak tasarlanmış Modüler Ultra adı verilen yeni bir saat kadranını içeriyor.

Hem Apple Watch Series 9 hem de Ultra 2 bugünden itibaren ön siparişe açılacak ve resmi olarak 22 Eylül'de satışa sunulacak. Series 9'un fiyatı 399 dolar, Ultra 2'nin fiyatı ise 799 dolar. Apple ayrıca Apple Watch serisi için seçenek olarak çevre dostu “FineWoven” bilekliklerini de tanıttı.

Apple'ın Wonderlust Etkinliği sırasında yapılan duyurular hakkında daha fazla ayrıntı için kapsamlı özetimize göz atın.

kaynaklar:

– Apple S9 SiP: Apple Duyurusu

– Ultra geniş bant çip: Apple Duyurusu