Apple, Wonderlust Etkinliğinde iPhone 15 Serisini ve Apple Watch Serisi 9'u Tanıttı

Apple nihayet 15'teki Wonderlust etkinliğinde merakla beklenen iPhone 9 serisini ve akıllı saat serisinin en yeni üyesi Apple Watch Series 2023'u tanıttı. iPhone 15, etkileyici tasarımı, özellikleri ve yükseltmeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Apple Watch Series 9'un da selefi Apple Watch Series 8 gibi büyük beğeni toplaması bekleniyor.

Apple Watch Series 9, genel performansı artırması beklenen güçlü yeni bir çiple yükseltme aldı. Önceki modelde kadın sağlığına yönelik Döngü Takibi özellikleri bulunuyordu ve bu özellik yeni seride de devam ediyor. Ayrıca Apple, yeni eklemeler ve özelliklerle premium Apple Watch Ultra 2'yi de tanıttı.

Yeni Apple Watch Series 9, gelişmiş performans sağlayan en yeni S9 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Dikkate değer özelliklerden biri, kullanıcıların hatırlatmalar ve kalp atış hızını kontrol etme gibi sağlıkla ilgili sorgular için sesli asistanla etkileşime girmesine olanak tanıyan Siri + sağlık entegrasyonudur. Apple ayrıca, kullanıcıların başparmak ve işaret parmağını kullanarak basit bir çift dokunuşla aramaları yanıtlamalarına, aramaları bitirmelerine, müziği çalmalarına/duraklatmalarına ve widget'lar arasında gezinmelerine olanak tanıyan kullanışlı bir çift dokunma Hareketi özelliğini de tanıttı.

Apple Watch Series 9, Apple watch'a ek özellikler ve geliştirmeler sunan yeni WatchOS 10 üzerinde çalışır. Apple'a göre Watch Series 9 önümüzdeki ay satışa sunulacak ve önceki modele göre daha iyi hız ve performans sunacak. GPS versiyonunun fiyatı 399$, GPS+hücresel versiyonunun fiyatı ise 499$.

Genel olarak Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisi ve Apple Watch Series 9'un olağanüstü özellikleri ve tasarımı sergilendi. Apple, tüketicilere güçlü ve zengin özelliklere sahip cihazlar sunarak yenilikçi teknolojiyle sınırları zorlamaya devam ediyor.

Kaynaklar: Apple

Tanımlar:

Yonga seti: Yonga seti, belirli bir elektronik cihaz için gerekli arayüzleri ve işlevselliği sağlayan entegre devreler topluluğudur.

WatchOS: WatchOS, Apple Watch için özel olarak tasarlanmış, cihaza yazılım arayüzü ve işlevsellik sağlayan işletim sistemidir.

GPU: GPU, elektronik cihazlarda grafiklerin oluşturulmasından ve görüntülenmesinden sorumlu olan Grafik İşleme Birimi anlamına gelir.