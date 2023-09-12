Apple, Apple Watch Series 9'u Tanıttı: Daha Hızlı, Daha Akıllı ve Daha Sürdürülebilir

Apple, Cupertino'da düzenlenen Wonderlust etkinliğinde en yeni giyilebilir ürünü Apple Watch Series 9'u resmi olarak tanıttı. Yeni akıllı saat, önceki modele göre %9 daha yüksek hızda ve %60 daha hızlı GPU sunan güçlü S30 çipiyle donatıldı.

Apple Watch Series 9'un dikkat çeken özelliklerinden biri de WatchOS 10'un tanıtılması ve Name Drop özelliğidir. Bu özellik, kullanıcıların aynı cihazla başka bir kullanıcının yakınındayken kişisel bilgilerini paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca Ultrawideband teknolojisinin entegrasyonu HomePod ile birlikte çalışabilirliği artırır ve Bul işlevini geliştirir.

Apple Watch Series 9'un ekranı, maksimum 2,000 nit ile en düşük seviyede tek nit arasında değişen etkileyici parlaklık özellikleri sunuyor. Siri sağlık özelliğinin sunulması, kullanıcıların sesli komutlarla sağlık güncellemelerini almasına olanak tanıyor. Bu özellik, metin kopyalama hızını S25 çipine kıyasla %8 artıran güncellenmiş sinir motoru tarafından destekleniyor.

Apple Watch Series 9'a benzersiz bir eklenti Çift Dokunma özelliğidir. Bu giriş sistemini kullanarak kullanıcılar, işaret parmağı ve başparmaklarını birbirine dokundurarak çağrıları yanıtlama veya alarmları kapatma gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirebilirler. Bu özelliğin önümüzdeki ay kullanıma sunulması planlanıyor.

Apple'ın sürdürülebilirlik taahhüdüyle uyumlu olan Apple Watch Series 9, şirketin "ilk karbon nötr" ürünüdür. Bu statüye ulaşılması, kobalt dahil olmak üzere daha fazla geri dönüştürülmüş bileşenin kullanılmasına, geliştirilmiş ambalajlamaya ve "yüksek kaliteli" karbon kredilerinin satın alınmasına bağlanıyor.

Müşteriler, Seri 9 için yıldız ışığı, gümüş, gece yarısı, Ürün Kırmızısı ve yeni pembe renk dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleri arasından seçim yapabilecek. Apple Watch Series 9'un başlangıç ​​fiyatı 399 dolardır; ön siparişler bugün başlayacak ve teslimat 22 Eylül'de başlayacak.

Tanımlar:

– S9 çip: Apple'ın giyilebilir cihazları için geliştirdiği ve gelişmiş performans sağlayan en son çip.

– Ultra geniş bant: Cihazlar arasında kısa mesafeli, yüksek bant genişliğine sahip veri aktarımına olanak tanıyan kablosuz iletişim teknolojisi.

– Sinir motoru: Yapay zeka ve makine öğrenimi görevlerinde uzmanlaşmış Apple çiplerinin bir bileşeni.

kaynaklar:

– Cupertino'daki Apple Wonderlust etkinliği.