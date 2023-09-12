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Apple, Apple Watch Series 9'u Duyurdu: Yenilikler Neler?

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Apple, Apple Watch Series 9'u Duyurdu: Yenilikler Neler?

Apple, popüler akıllı saati Apple Watch Series 9'un en son versiyonunu "Wonderlust" adlı özel etkinliğinde tanıttı. Yeni Apple Watch, selefiyle aynı tasarımı koruyor ancak işlemci ve sensörler açısından dikkate değer yükseltmelerle birlikte geliyor.

Apple Watch Series 9'daki önemli gelişmelerden biri de SiP (paket içinde sistem) S9'un tanıtılmasıdır. Bu yeni işlemci, daha hızlı bir GPU ve CPU'ya sahip olup, uygulamaları açarken veya sistemi yeniden başlatırken yükleme sürelerinin azalmasına neden olur. Kullanıcılar gelişmiş performans ve daha sorunsuz çalışma deneyimi yaşayacaklar.

Ayrıca S9 SiP, Apple'ın ultra geniş bant çipinin yeni bir versiyonunu içeriyor. Geliştirilmiş ultra geniş bant teknolojisi, U1 çipine benzer şekilde “mekansal farkındalık” sağlıyor. Bu, Apple Watch'un yakındaki diğer uyumlu cihazların konumunu tam olarak algılamasına olanak tanır. Geliştirilmiş ultra geniş bant işlevselliği Bul özelliğini geliştirir ve yeni olasılıkların kapısını açar.

Apple Watch Series 9 herhangi bir yeni sağlık özelliği sunmasa da, gelişmiş doğruluk için geliştirilmiş bir kalp atış hızı sensörüne sahiptir. Apple ayrıca kullanıcıların saati çift dokunma hareketiyle kontrol etmelerini sağlayan ve ekrana dokunma ihtiyacını ortadan kaldıran yeni bir jiroskop ekledi.

Dikkate değer bir diğer gelişme ise Apple Watch Series 9'un daha parlak ekranıdır. 2000 nite kadar parlaklık sunan ekran, parlak güneş ışığında bile muhteşem görseller sunar. Kullanılmadığı zaman ekran yalnızca 1 nit'e kadar karararak pil ömründen tasarruf sağlar.

Yeni Apple Watch Series 9, hem alüminyum hem de paslanmaz çelikten üretilen 41 mm ve 45 mm versiyonlarıyla sunuluyor. Seri 9'un fiyatları 399 dolardan başlıyor. Apple Watch Series 9 için ön siparişler şu anda açık ve resmi olarak 22 Eylül'de mağazalarda satışa sunulacak.

Kaynaklar: Apple [URL ekleyin]

By Vicky Stavropoulou

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