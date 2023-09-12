Apple'ın Yeni Saatlerinden Neler Beklenmeli: Series 9 ve Ultra 2

Apple, 'Wonderlust' etkinliğinde yeni iPhone 15 serisinin yanı sıra yeni nesil Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi tanıtacak. iPhone 15 ile ilgili bilgiler ortalıkta dolaşırken yeni saatler büyük ölçüde bir sır olarak kaldı. İşte Apple'ın yakında çıkacak saatlerinden neler beklenebileceği ve getirebilecekleri büyük değişiklikler.

Mark Gurman'ın yakın tarihli Bloomberg raporuna göre Apple Watch Series 9 ve Ultra 2, mevcut modellere benzer bir tasarıma sahip olacak ancak yeni bir işlemci ve çeşitli sensör ve bileşen yükseltmeleri içerebilecek. Bu, saatlerin kondisyon takibi yeteneklerini geliştiren daha doğru bir kalp atış hızı sensörünü içerebilir. Yeni saatlerin aynı zamanda mevcut ultra geniş bant çipinin yükseltilmiş versiyonu olan yeni bir U2 çipiyle birlikte geleceği de söyleniyor.

Apple, macera tutkunları için yeni, tamamen siyah Apple Watch Ultra 2'yi tanıtabilir. Mevcut Ultra modeli, yürüyüş ve dalış gibi açık hava etkinlikleri için ideal olan titanyum kasası ve dayanıklı cam yapısıyla tanınıyor. Ancak yalnızca tek renk gri renkte mevcuttu. Bu sınırlamayı gidermek için Apple, Ultra 2'nin tamamen siyah bir versiyonunu sunabilir.

Apple Watch'un, iPhone X'in iPhone üzerindeki etkisine benzer şekilde büyük bir yeniden tasarlanacağına dair söylentiler var. MikroLED ekrana sahip, yeniden tasarlanan bu saatin başlangıçta 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak görünen o ki piyasaya sürülmesi bu on yılın ikinci yarısına kadar ertelenebilir. Analistler, microLED Apple Watch Ultra'nın daha önce beklenen 1'in ikinci yarısı yerine 2026'nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin muhtemel olduğunu öne sürüyor.

iPhone 15 serisi büyük ilgi görürken Apple'ın yeni saatleri nispeten radarın altında kaldı. Series 9 ve Ultra 2, görünüş olarak öncekilerden önemli ölçüde farklı olmayabilir, ancak yükseltilmiş işlemcileri, geliştirilmiş sensörleri ve tamamen siyah bir Ultra 2'nin potansiyel olarak piyasaya sürülmesi, onları muhtemelen Apple meraklıları ve fitness odaklı kullanıcılar için ilgi çekici seçenekler haline getirecek.

Kaynaklar: Bloomberg, MacRumors