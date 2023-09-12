Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 ile İlgili En Son Güncellemeler

Apple Watch serisi, her yeni nesilde özelliklerini ve tasarımlarını geliştirmeye devam ediyor. Bugünkü Apple etkinliğinde en yeni Watch 9 neslinin ve Watch Ultra modelinin yenilenmesinin tanıtılması bekleniyor. Her iki modelin de yinelenen güncellemeler olması muhtemel olsa da, bahsetmeye değer birkaç önemli nokta var.

Apple Watch serisi için en önemli güncelleme, Watch Series 9'da kullanılan S6 çipinden bu yana en büyük yükseltme olarak kabul edilen S6 yonga setinin piyasaya sürülmesidir. Raporlara göre S9 yonga seti, Apple'ın 5nm A15 SoC'sini temel alacak. Önceki nesillere kıyasla kayda değer performans kazanımları ve gelişmiş verimlilik sunuyor.

Hem Watch 9 Serisine hem de Watch Ultra 2'ye yapılan bir diğer dikkate değer ekleme, U2 Ultra Geniş Bant (UWB) çipinin dahil edilmesidir. Bu çip, üstün konum hassasiyeti sağlayacak ve aynı zamanda yakında çıkacak iPhone 15 serisine ve Vision Pro kulaklığa entegre edilecek.

Sağlık takibi açısından Apple'ın Watch Series 9 ve Ultra 2 için güncellenmiş bir optik kalp atış hızı sensörünü tanıtması bekleniyor. Bu yeni sensörün önceki modele kıyasla daha doğru sonuçlar vermesi bekleniyor.

Watch Ultra 2'nin söylentilerden biri, 3D baskılı parçaların kullanılmasıyla elde edilebilecek daha hafif bir kasadır. Ağırlıktaki bu azalmanın Watch Ultra 2'nin kullanımını daha konforlu hale getirmesi bekleniyor.

Üstelik hem Series 9 hem de Watch Ultra 2 için yeni renk seçenekleri de bekleniyor. Watch 9'un alüminyum versiyonu pembe bir seçeneğe sahip olabilirken Watch Ultra 2'nin şık siyahın yanı sıra gümüş renginde de bulunabileceği söyleniyor. Saat kordonları için dokuma ve manyetik toka seçenekleri de dahil olmak üzere yeni seçenekler de ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, performansı, doğruluğu ve estetiği geliştirecek çeşitli güncellemeler ve eklemeler vaat ediyor. Apple, S9 yonga seti, U2 UWB yongası, güncellenmiş kalp atış hızı sensörü, daha hafif kasa ve yeni renk ve bantların piyasaya sürülmesiyle akıllı saat tekliflerini geliştirmeye devam ediyor.

Tanımlar:

– S9 yonga seti: Apple Watch serisinde kullanılan, gelişmiş performans ve verimlilik sunan en yeni yonga.

– U2 Ultra Geniş Bant (UWB) çip: Cihazlar için üstün konum hassasiyeti sağlayan bir çip.

– Optik kalp atış hızı sensörü: Kalp atış hızını optik olarak ölçmek için kullanılan ve genellikle bileğe takılan bir sensör.

– 3D baskılı parçalar: Saatin 3D baskı teknolojisi kullanılarak üretilen bileşenleri.

kaynaklar:

– Hiçbir URL sağlanmadı.