Apple Watch Ultra 2: Yükseltmeler ve Yeni Özellikler

İkinci nesil Apple Watch Ultra birçok önemli yükseltmeyle geldi. Saat, daha uzun pil ömrüne katkıda bulunan daha hızlı bir işlemciye sahiptir. Ayrıca Ultra 2, sağlık ölçümleri için geliştirilmiş sensörlere ve daha doğru GPS takibi için yeni bir U2 çipine sahiptir.

Yenilikçi S9 çip, Apple Watch Ultra 2'ye güç veriyor ve kullanıcı deneyimini ve erişilebilirliği artıran "çift dokunma" adı verilen yeni bir hareketi sunuyor. Saatin öne çıkan özelliklerinden biri, Siri'nin Wi-Fi'dan bağımsız olarak çalışan ve kullanıcıların her ortamda sesli komutlardan yararlanmasına olanak tanıyan cihaz üzerindeki sürümüdür.

Yine tanıtılan Series 9'a benzer şekilde Ultra 2, Apple'ın çevreye olan bağlılığını gösteriyor. Saatin kasası daha fazla geri dönüştürülmüş içeriğe sahiptir ve karbon nötrdür. Ayrıca Ultra 2, açık hava tutkunları düşünülerek tasarlanmış ve geri dönüştürülmüş parçalardan üretilmiştir.

Tasarım açısından Ultra 2, 49 milimetrelik gelişmiş ekranıyla selefiyle aynı görünümü koruyor. Ekran, 3,000 nitlik etkileyici bir parlaklık sunarak doğrudan güneş ışığı altında bile net bir görünürlük sağlar. Apple ayrıca gece moduna otomatik olarak uyum sağlayan ve onu hem gündüz hem de gece kullanımına uygun hale getiren “Modüler Ultra” ekranı da tanıttı.

Pil ömrü, saatin 2 saate kadar düzenli kullanım ve düşük güç modunda 36 saate kadar inanılmaz bir süre sunabilmesiyle Ultra 72'nin öne çıkan özelliklerinden biridir.

Apple Watch Ultra 2 bugünden itibaren ön siparişe açılacak ve 22 Eylül'den itibaren 799 $ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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