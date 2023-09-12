Apple Yeni Ürün Serisinde USB-C Şarjını Benimsiyor

Apple yakın zamanda akıllı saatleri ve telefonlarındaki iyileştirmeleri sergileyen en yeni ürün serisini tanıttı. Çeşitli etkileyici yeni özellikler olsa da en önemli değişiklik USB-C şarjının benimsenmesidir. Bu hamle, Avrupalı ​​yasa koyucuların kıtada satılan tüm taşınabilir teknolojik cihazların gelecek yılın sonuna kadar USB şarjına sahip olması gerektiğini zorunlu kılmasının ardından geldi.

İkonik iPhone'a USB-C bağlantı noktasının eklenmesi Apple için dikkate değer bir çıkış. Yenilikleriyle tanınan şirket, bu alanda diğer teknoloji rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak Apple, cihazın Avrupa pazarı için ayrı bir versiyonunu oluşturmak yerine, USB-C bağlantı noktasını dünya çapındaki tüm akıllı telefonlarında standart hale getirmeyi seçti.

Tüketiciler evrensel şarja yönelik bu değişime duydukları heyecanı dile getirdi. Birçoğu, tüm cihazları için aynı tür şarj kablosunu kullanmanın rahatlığını takdir ediyor. Sık sık seyahat edenler, birden fazla kablo taşıma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için bunu özellikle faydalı buluyor.

Medya ve teknoloji girişimcisi Catherine Warren, standardizasyona doğru ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor ve şunları söylüyor: "Benim bakış açıma göre, standart olan her şey iyidir. Bu, tüketici olarak hepimizin peşinde olduğu uyumluluğa yönelik çok olumlu, küçük bir adımdır."

Tüketici lobisi grubu Onarma Hakkı Vakfı'nın genel müdürü Gay Gordon-Byrne, AB yetkisinin değerini kabul ediyor ancak Apple'ın motivasyonları konusunda şüpheci olmaya devam ediyor. Apple'ın bu değişikliğin önemini abartmaya çalışabileceğini, zira kendilerinin iyi görünmesini sağlayacak her şeyi yapmaktan mutlu olduklarını öne sürüyor. Ancak yine de USB-C şarjının benimsenmesini olumlu bir gelişme olarak görüyor.

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– Orijinal makale: CBC Haberleri