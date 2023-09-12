Apple, iPhone 15 Lansmanıyla Lightning Connector'a Veda Ediyor

Apple, 11 yıl sonra, amiral gemisi iPhone'lardaki tescilli Lightning konektörüne veda ettiğini duyurdu. Şirket, yıllık sonbahar ürün lansmanı etkinliğinde iPhone 15'i tanıttı ve artık USB-C şarj bağlantı noktalarına sahip olacak yeni modellerini sergiledi. İlk kez 2012'de tanıtılan Lightning konektöründen uzaklaşma, geçen yıl kabul edilen ve AB'de satılan tüm akıllı telefonların 2024 yılı sonuna kadar şarj için bir USB-C arayüzü içermesi gerektiğini zorunlu kılan yeni bir Avrupa Birliği yasasıyla uyumlu.

iPhone 15 iki modelle geliyor: 6.1 dolardan başlayan fiyatlarla 15 inç iPhone 799 ve 6.7 dolardan başlayan fiyatlarla 15 ​​inç iPhone 899 Plus. Her iki modelde de daha fazla dayanıklılık için seramik bir kalkan ve 48 megapiksel ana kamera bulunuyor. Beş renkte mevcuttur: pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah.

Apple yöneticileri, daha yüksek veri aktarım hızları ve iPhone'ları, iPad'leri ve MacBook'ları şarj etmek için aynı kabloyu kullanmanın rahatlığı gibi endüstri standardı USB-C kullanmanın avantajlarını vurguladı. Şirketin en yeni MacBook'ları ve iPad'leri zaten USB-C şarj bağlantı noktalarını kullanıyor ve hatta üçüncü nesil Apple TV 4K yayın aygıtı bile şarj için USB-C kullanıyor. Ayrıca iPhone 15 modelleri kablosuz şarj standartlarını da destekleyecek.

Apple, iPhone 15'in yanı sıra 9 dolardan başlayan fiyatlarla Apple Watch Series 399'u da tanıttı. Series 9'daki yeni özellikler arasında uygulamaları kontrol etmek için "çift dokunma" işlevi, cihaz içi Siri işlevi, gelişmiş iPhone konum özelliği ve daha parlak bir ekran yer alıyor. Apple Watch Series 9 aynı zamanda şirketin ilk “karbon nötr” ürünüdür.

Sunum sırasında CEO Tim Cook, şirketin 2024'ün başında piyasaya sürülmesi planlanan AR/VR kulaklığı Apple Vision Pro'dan kısaca bahsetti. Cook ayrıca Octavia Spencer'ın "Doğa Ana"yı öne çıkarmasıyla Apple'ın çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını da vurguladı. Yöneticiler hedeflerini anlattı. Video bölümü, Apple'ın 2030 yılına kadar tüm ürünlerinin karbon nötr olmasını hedeflediğini ortaya koydu.

Kaynaklar: Apple, Avrupa Birliği hukuku