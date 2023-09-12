Apple Yıllık Etkinlikte Güçlü A17 Pro Çipini Tanıttı

Apple, yıllık sonbahar etkinliğinde ilk "Pro" çipi A17 Pro'yu tanıtarak teknoloji meraklılarını şaşırttı. 3 nanometrelik boyutuyla övünen A17 Pro, etkileyici 17 milyar transistörü ve altı çekirdekli CPU'su ile Apple'ın bugüne kadarki en güçlü mobil silikonudur. Bu yeni çip, selefi A16'ya kıyasla performansta önemli gelişmeler sunuyor.

Apple'a göre A17 Pro'nun iki performans çekirdeği A10'ya göre yüzde 16 daha hızlı, dört verimlilik çekirdeği ise watt başına daha iyi performans sağlıyor. Ek olarak 6 çekirdekli GPU'nun eskisinden yüzde 20 daha hızlı olduğu ve donanım hızlandırmalı ışın izleme gibi gelişmiş grafik özellikleri sunduğu bildiriliyor.

A17 Pro'nun gelişmiş yetenekleri özellikle oyun geliştiricilerin ilgisini çekiyor. Etkinlik sırasında Apple, Resident Evil 4, Resident Evil Village ve The Division Resurgence gibi popüler oyunların iPhone'a geleceğini ve bu güçlü çipin oyun potansiyelini sergileyeceğini duyurdu.

Bazıları Apple'ın neden bu çipi A17 Pro olarak etiketlemeyi seçtiğini merak edebilir. Gelecek yılın iPhone 16'sında bu çipin küçültülmüş bir versiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı konusunda spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Bu stratejik karar, Apple'a gelecekte daha fazla esneklik sağlıyor. Daha ucuz bir modeldeki belirli özelliklerin kaldırılmasını haklı çıkarmak yerine, A16'dan yükseltme sunan, biraz daha yavaş bir çip sunabilirler.

Apple'ın 'Wonderlust' etkinliğiyle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça, teknoloji meraklıları A17 Pro çipinin önündeki olasılıkları heyecanla bekliyor. Apple'ın mobil silikon inovasyonunun sınırlarını zorladığı, gelişmiş performansın ve daha da kapsayıcı bir kullanıcı deneyiminin önünü açtığı açıktır.

kaynaklar:

– Apple ilk mobil 'Pro' çipi A17 Pro'yu tanıttı – kaynak makale