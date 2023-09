Tata Play Binge, Hindistan'da Apple TV+ ile İş Ortaklığı Yapıyor

Hint kanal toplayıcısı Tata Play Binge, popüler dizilerini ve orijinal filmlerini Hindistan pazarına getirmek için Apple TV+ ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu ortaklık, Hindistan'da Apple TV+ için türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Bu iş birliği sayesinde Hintli izleyiciler, "Ted Lasso", "Shrinking", "Silo", "Hijack", "Foundation", "Tahran", "Servant", "Platonic" gibi çok çeşitli dizilere erişebilecek. “Kıdem”, “Sabah Gösterisi”, “Kötü Kız Kardeşler”, “Yavaş Atlar” ve “Tarih Öncesi Gezegen.” Ayrıca "CODA" ve "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", "Ghosted" ve kısa süre önce prömiyeri yapılan "The Beanie Bubble" gibi orijinal Apple Filmleri de platformda mevcut olacak.

Lansmanı kutlamak için Bollywood süperstarları Saif Ali Khan ve Katrina Kaif'in yer aldığı bir reklam kampanyası başlatıldı. Bu işbirliğinin Apple TV+'ın Hindistan pazarındaki erişimini daha da genişletmesi ve Hintli izleyicilere çok çeşitli içerikler sunması bekleniyor.

Platform, Apple TV+'ta halihazırda mevcut olan dizi ve filmlerin yanı sıra Hindistan'da da yeni orijinal filmler yayınlayacak. Yaklaşan filmlerden bazıları arasında Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'un rol aldığı Martin Scorsese imzalı “Killers of the Flower Moon”, Henry Cavill, Sam Rockwell ve Bryce Dallas Howard'ın rol aldığı casus gerilim filmi “Argylle” ve Ridley Scott'ın başrol oynadığı “Napoleon” yer alıyor. Joaquin Phoenix ve Joseph Kosinski'nin Brad Pitt'le birlikte rol aldığı isimsiz Formula XNUMX yarış filmi.

Tata Play Binge ve Apple TV+ arasındaki iş birliği, Hindistan'daki yayın ortamını yeniden tanımlayacak ve ülkedeki izleyicilere daha geniş içerik seçenekleri sunacak.

Nippon TV, MIPCOM Rights Market'te Yeni Formatları Tanıttı

"Shark Tank" gibi popüler formatların Japon yaratıcısı Nippon TV, Fransa'da yaklaşan MIPCOM hakları pazarında dört yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu özellikler arasında, bir öğretmenin kendisini çatıdan kimin ittiğinin gizemini ortaya çıkarmak için zamanda geriye gittiği "En Büyük Öğretmen" adlı senaryolu bir format da yer alıyor.

Senaryolu suç draması ve senaryosuz soruşturma savaşının bir kombinasyonu olan “Suspects on the Set” ve arkadaşların ünlüleri adına kazanmak için yarıştığı stüdyo tabanlı bir oyun şovu olan “5 Arkadaş, 5 İyilik!” dahil olmak üzere iki senaryosuz format da açıklanacak. Arkadaşlar.

Ayrıca Nippon TV, 24 milyondan fazla kopya satan popüler bir dönem gizem dizisinin uyarlaması olan "The Apothecary Diaries" adlı bir anime başlığını da tanıtacak.

Nippon TV Küresel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nishiyama Mikiko, şirketin üretim ve dağıtım yeteneklerini güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Nippon TV, Japonya'da üretilen ve yayınlanan ortaklıklar ve pilot versiyonlar aracılığıyla orijinal programlar üretmeyi ve uluslararası pazarlarda dizi uyarlamalarını keşfetmeyi hedefliyor.

Nippon TV'nin bu yeni formatları, hem Japonya'daki hem de dünyadaki izleyicilere benzersiz ve ilgi çekici içerik sunmayı vaat ediyor.

Black Mandala, "Altında Gizlenen Şey"in Dünya Satış Haklarını Aldı

Yeni Zelanda merkezli bir tür filmi uzmanı olan Black Mandala, aksiyon-korku gerilim filmi “What Lurks Beneath”ın dünya çapındaki satış haklarını güvence altına aldı. Jamie Bailey'nin yönettiği film, nükleer çatışmanın ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeki bir donanma denizaltısının mürettebatını konu alıyor. Gizemli, çıplak bir kadın kaçak olarak ortaya çıktığında, onun bir Rus casusu olabileceğinden şüphelenildiğinden gerilim yükselir. Ancak çok geçmeden onun çok daha tehlikeli bir şey olduğunu keşfederler.

“What Lurks Beneath”ın kadrosunda Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek ve yeni gelen Dela Reilley yer alıyor. Filmin dünya prömiyeri New York eyaletindeki Buffalo Dreams Fantastik Film Festivali'nde yapıldı.

Yapımcılığını FilmCore'dan Mem Ferda'nın üstlendiği, baş yapımcılığını ise Bailey's Into Frame Films ortaklığıyla Dystopian Films'ten Ken Bressers'ın üstlendiği “What Lurks Beneath”, tür filmi tutkunlarına heyecan verici ve yoğun bir sinema deneyimi sunuyor.

Alan Carr, BBC Quiz Show “Picture Slam”e ev sahipliği yapıyor

“RuPaul's Drag Race UK” jürisi ve “İç Tasarım Ustaları Sunucusu” Alan Carr, BBC'nin bilgi yarışması programı “Picture Slam”in sunuculuğunu üstleniyor. Her turda iki yarışmacıdan oluşan üç takıma farklı konulardan resimlerle dolu bir pano sunulur. Takımlar resimleri zamana karşı doğru bir şekilde tanımlamalıdır. Doğru cevaplarla dolu bir panoyu temizlemek, takıma nakit ikramiyeyle sonuçlanır.

Finalist takım, tüm resimleri doğru bir şekilde isimlendirebilirse 10,000 £ (12,500 $) tutarında bir ödül kazanma şansına sahip olacak. "Picture Slam", izleyicilerin bilgilerini test etmeleri ve önemli miktarda para ödülü için yarışmaları için heyecan verici ve hızlı tempolu bir bilgi yarışması programı formatı sunuyor.

