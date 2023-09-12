Apple Hindistan Yapımı iPhone 15'i Satışa Çıkış Gününde Piyasaya Sürecek

Konuya yakın kaynaklara göre Apple, Hindistan'da üretilen iPhone 15'i dünya çapındaki ilk satış gününde piyasaya sürmeyi planlıyor. iPhone 15 birimlerinin çoğunluğu hâlâ Çin'den gelecek olsa da bu, Hindistan'da montajı yapılan yeni nesil bir iPhone'un ilk kez hemen satın alınabileceği anlamına geliyor. Bu hamle, Hindistan'ın artan üretim yeteneklerinin altını çiziyor ve Apple'ın, öncelikle Çin yapımı cihazları dünya çapında satmaya yönelik önceki stratejisinden bir değişimi temsil ediyor.

Apple, Hindistan'daki operasyonları ile Çin'deki ana üretim üsleri arasındaki boşluğu doldurmaya çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz ay bir tedarikçinin Tamil Nadu eyaletindeki fabrikasında iPhone 15 üretimine başladı. Ancak öngörülemeyen lojistik zorluklar nedeniyle Hindistan yapımı cihazların temininde küçük gecikmeler yaşanabilir.

iPhone 15'in, tüm ürün yelpazesinde kamera sistemi yükseltmeleri ve Pro modelleri için geliştirilmiş 3 nanometre işlemci içeren Apple'ın üç yıl içindeki en önemli güncellemesi olması bekleniyor. Bu yeni ürün grubu, Apple'ın satışlarını canlandırmak için çok önemli, çünkü şirket art arda üç çeyrekte satışlarda düşüş bildirdi.

Hindistan hükümetinin yerel üretimi artırmaya yönelik mali teşvikleri ve ticari anlaşmazlıklar nedeniyle Apple'ın Çin'in ötesinde çeşitlendirme çabaları sonucunda Hindistan, Apple için giderek daha önemli hale geldi. Ülke aynı zamanda önceki çeyrekte Hindistan'daki iPhone satışlarındaki çift haneli büyümeyle Apple için umut vaat eden bir pazar olduğunu da kanıtladı.

Foxconn Technology Group'un Tamil Nadu'daki fabrikasına ek olarak, Pegatron Corp. ve yakında Tata Group tarafından satın alınacak Wistron Corp. fabrikası da dahil olmak üzere Hindistan'daki diğer Apple tedarikçilerinin de iPhone 15'in montajını yapması bekleniyor.

Apple, Hindistan'ı hem bir perakende fırsatı hem de uzun vadede önemli bir üretim üssü olarak görüyor; bu yıl Hindistan'da ilk mağazalarının açılması da bunu gösteriyor.

Kaynaklar: Bloomberg Haberleri.