Apple Hindistan Yapımı iPhone 15'i Küresel Satışların İlk Gününde Piyasaya Sürecek

Apple Inc., satışların ilk gününde Hindistan yapımı iPhone 15'i piyasaya sürerek stratejisinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor; bu, ilk kez yerel olarak monte edilmiş bir cihazın dünya çapındaki ilk gününde satışa sunulması anlamına geliyor. iPhone 15 birimlerinin çoğunluğu hâlâ Çin'den gelecek olsa da bu hamle, Hindistan'ın artan üretim yeteneklerini ve Apple'ın üretimini Çin'in ötesinde çeşitlendirme çabasını vurguluyor.

iPhone 15'in Salı günü tanıtılması ve satışların etkinliği takip eden günlerde veya haftalarda başlaması bekleniyor. iPhone 15'in üretimi geçen ay güney Tamil Nadu eyaletindeki tedarikçi Foxconn Technology Group tarafından işletilen bir fabrikada başladı. Lojistik darboğazlar nedeniyle ufak gecikmeler yaşansa da Apple'ın Hindistan ve Çin operasyonları arasındaki açığı kapatmaya odaklandığı ortada.

Başbakan Narendra Modi'nin yerel üretimi teşvik etme teşvikleri, Apple'ın ticari gerilimlerin ortasında Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisiyle birleştiğinde, Hindistan'ı Apple'ın çeşitlendirme çabaları için önemli bir pazar haline getirdi. iPhone 14'ten önce, Çin üretimiyle karşılaştırıldığında altı ila dokuz aylık bir gecikmeyle Apple'ın küresel üretiminin yalnızca küçük bir kısmı Hindistan'da toplanıyordu. Ancak gecikme önemli ölçüde azaldı ve Apple'ın Mart ayı sonuna kadar iPhone'larının %7'sini Hindistan'da monte etmesine olanak tanındı.

iPhone 15'in, ürün yelpazesindeki kamera sisteminde iyileştirmeler ve yükseltilmiş 3 nanometre işlemciye sahip Pro modelleri ile birlikte cihaz için büyük bir güncelleme olması bekleniyor. Bu yeni seri, Apple'ın ABD, Çin ve Avrupa gibi önemli pazarlardaki zayıf tüketici talebi nedeniyle satışlarının art arda üç çeyrekte düştüğünü bildirdiği için Apple'ın satışları canlandırmasında hayati önem taşıyor.

Apple'ın Hindistan'a odaklanması üretimin ötesine geçiyor; şirket bu yıl ülkede ilk perakende mağazalarını açtı. Hızla büyüyen bir pazar ve artan satışlarla Hindistan, uzun vadede hem bir perakende fırsatı hem de Apple cihazları için önemli bir üretim üssü olarak görülüyor. Pegatron Corp. ve yakında Tata Group tarafından satın alınacak Wistron Corp. fabrikası gibi diğer tedarikçilerin de iPhone 15'in montajını Hindistan'da yapması bekleniyor.

kaynaklar:

- Hindustan Times

- Bloomberg Haber