Qualcomm, Apple ile 5'ya Kadar 2026G Çipleri İçin Anlaşma İmzaladı

Qualcomm, Apple ile en az 5 yılına kadar 2026G yongaları tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma, iki şirket arasındaki uzun süredir devam eden ilişkiyi genişletiyor ve Qualcomm'un, Apple'ın telefon cihazları için lider modem yongası tasarımcısı olma konumunu güvence altına alıyor.

Anlaşma, Apple'ın Çin'de artan zorluklarla karşı karşıya olduğu ve tedarik zincirlerini başka yerlerde güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Apple, Qualcomm ile ortaklık kurarak, kendi modem teknolojisini geliştirme planlarına rağmen, telefonları için istikrarlı bir 5G çip tedariki sağlıyor.

Bu anlaşma, Qualcomm ile Apple arasında uzun süren bir hukuki mücadelenin ardından 2019 yılında imzalanan önceki çip tedarik anlaşmasının kapsamını genişletiyor. Yeni anlaşma kapsamında Qualcomm, 2026 yılına kadar her yıl piyasaya sürülmesi planlanan Apple telefonları için çip tedarik edecek. Anlaşmanın değeri açıklanmadı ancak önceki anlaşmaya benzer olduğu söyleniyor.

Apple kendi modem teknolojisi üzerinde çalışırken ve 2019 yılında Intel'in modem ünitesini satın alırken, şirket kendi çiplerini ne kadar hızlı hayata geçirmeyi planladığını açıklamadı. Qualcomm, 2026 yılına kadar Apple'ın iPhone'larının yalnızca beşte birinin çiplerini kullanacağını tahmin ediyor, ancak Qualcomm'un Apple ile olan işlerine ilişkin daha önceki tahminler, onların işbirliklerini hafife aldığı için bu tahmin ihtiyatlı olabilir.

Anlaşma aynı zamanda Qualcomm ile Apple arasında 2019 yılında imzalanan ve süresi 2025'te dolması planlanan ancak iki yıl daha uzatılabilecek olan patent lisans anlaşmasını da yeniden doğruluyor. Bu ortaklık, Qualcomm'un Apple'ın önemli bir tedarikçisi olarak konumunu korumasına olanak tanıdığı ve Apple'ın da Qualcomm'un modem çipi tasarımındaki uzmanlığından yararlandığı için her iki şirket için de hayati önem taşıyor.

kaynaklar:

– Makale: “Qualcomm, Apple ile en az 5 yılına kadar 2026G yongası tedariki konusunda anlaşma imzaladı” – Reuters

– Susannah Streeter, Hargreaves Lansdown Para ve Piyasalar Başkanı

– UBS analistlerinin araştırma notu

– Qualcomm ve Apple patent lisans anlaşması