iPhone 15 Serisi USB-C Şarj Aleti Özelliğine Sahip Olacak: Alıcıların Bilmesi Gerekenler

Apple'ın yakında çıkacak iPhone 15 serisi, USB-C şarjını destekleyen ilk seri olacağı için şarj yeteneklerinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşan bir etkinlikte tanıtılması beklenen yeni iPhone'larla Apple, mağaza çalışanlarının müşterileri bu değişiklik hakkında bilgilendirmek için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlıyor.

iPhone 15 serisine duyulan heyecanın en büyük nedenlerinden biri USB-C şarj desteğinin tanıtılması. Aksesuar pazarına olan aşırı bağımlılığıyla bilinen Apple, iPhone kutusundan şarj cihazını çıkarmaya karar verince ortalığı karıştırdı. Ancak USB-C'ye geçişle birlikte şirket artık çalışanlarına iPhone 15 alıcılarına bir USB-C şarj cihazı da satın almalarını tavsiye etmelerini tavsiye ediyor.

Apple, mevcut şarj kablolarının yeni şarj cihazıyla uyumlu olmayacağını ve kullanıcıların en iyi şarj deneyimi için USB-C şarj cihazını ayrı olarak satın almalarını gerektirdiğini belirtiyor. Ayrıca Apple, alıcıları cezbetmek için iPhone 15 serisinin yanında renk uyumlu USB-C şarj kablolarını da piyasaya sürebilir.

iPhone'lar için USB-C'ye geçiş, tüm telefon markalarının mobil cihazlar için evrensel bir şarj cihazı kullanmasını zorunlu kılan yeni bir AB kararına yanıt olarak geliyor. Çoğu Android telefon zaten USB-C şarjını destekliyor olsa da, karar özellikle Apple'ı hedef alıyor ve şirketi standarda uymaya zorluyor. Raporlar, USB-C'nin benimsenmesiyle iPhone'ların potansiyel olarak 35W'a kadar şarj hızları sunabileceğini gösteriyor ancak bu, alıcıları premium modelleri seçmeye teşvik etmek için Pro varyantlarıyla sınırlı olabilir.

Apple, mevcut iPhone hayranlarını cezbetmenin yanı sıra, bu yıl Android kullanıcılarının da iPhone'a geçmelerini sağlamayı umuyor. Yakın zamanda yapılan bir pazar araştırması, evrensel şarj trendinden yararlandığı için Apple'ın bu hamleden faydalanabileceğini öne sürüyor.

Merakla beklenen iPhone 15 lansmanına yalnızca saatler kalmışken, tüm gözler yılın en büyük Apple etkinliği için Steve Jobs Tiyatrosu'nda. Etkinlik ilerledikçe size yeni iPhone serisi ve USB-C şarj özellikleriyle ilgili en son güncellemeleri sunacağız.

Kaynak: S Aadeetya, News18 Tech

Tanımlar:

– USB-C: Cihazlar arasında veri şarj etmek ve aktarmak için yaygın olarak kullanılan evrensel bir konektör standardı.

– Şarj cihazı: Şarj edilebilir pillere veya elektronik cihazlara elektrik enerjisi sağlamak için kullanılan cihaz.

– AB kararı: Avrupa Birliği tarafından mobil cihazlar için evrensel bir şarj cihazını zorunlu kılan bir karar.

– iPhone fanboyları: Markaya son derece hevesli olan sadık iPhone hayranları.

– Android kullanıcıları: Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonları kullanan kişiler.

kaynaklar:

– S Aadeetya, News18 Tech Özel Muhabiri