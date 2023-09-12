Apple Store Web Sitesi iPhone 15 Lansmanından Önce Çevrimdışı Oluyor

Apple Store web sitesi, iPhone 15'in merakla beklenen lansmanından sadece birkaç saat önce, Salı sabahı geçici olarak çevrimdışı oldu. Açılış sayfasında, web sitesinin güncellemeler sürecinde olduğunu belirten bir mesaj görüntülendi ve ziyaretçilerden kısa süre sonra tekrar kontrol etmeleri istendi. Yine iPhone 15 lansman etkinliğiyle ilişkilendirilen mavi-gri animasyonlu Apple logosu, canlı yayına yönelik çalışan bir bağlantıyla birlikte sergilendi.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin amiral gemisi ürününün en son sürümünü saat 1'te Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıtacak. Web sitesinin çökmesinin iPhone 15'e olan yoğun ilgiden mi kaynaklandığı yoksa Apple'ın çevrimiçi pazarında değişiklik mi yaptığı henüz belli değil.

iPhone 15'in 22 Eylül'de farklı fiyat noktalarında üç modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Standart sürüm 799 dolardan başlayacak, Pro Max seçeneği ise 1,099 dolardan fiyatlandırılacak. iPhone 15'teki dikkate değer değişikliklerden biri, Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı şekilde USB-C standart şarj bağlantı noktasının benimsenmesidir. Bu hamle, Apple'ın tescilli Lightning şarj bağlantı noktasından bir ayrılışı işaret ediyor.

iPhone 15 ile ilgili söylentiler arasında, kullanıcılara cihazın kilidini açmadan veya uygulamalar arasında gezinmeden çeşitli işlevlere ve ayarlara hızlı erişim sağlayacak bir "Eylem Düğmesi"nin tanıtıldığı da yer alıyor. Ayrıntılar az olsa da uzmanlar bu düğmenin iPhone 15 Pro'yu önceki modellerden farklılaştırabileceğine inanıyor.

Apple genellikle sonbaharda yeni bir ürün tanıtıyor ve iPhone 14 geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürüldü. Yakın zamanda 3 trilyon dolarlık rekor piyasa değerine ulaşan şirketin hisseleri, Salı günü sabah erken işlemlerde hafif bir düşüş yaşadı.

Kaynaklar: New York Post, MacRumors, Associated Press