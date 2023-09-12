Apple Hindistan Yapımı iPhone 15'i Küresel Satışların İlk Gününde Piyasaya Sürecek

Konuya yakın kaynaklara göre Apple, montajı Hindistan'da yapılacak olan iPhone 15'i küresel satış gününde piyasaya sürmeyi planlıyor. iPhone 15 birimlerinin çoğunluğu hala Çin'de üretilecek olsa da bu hamle, Apple'ın daha önce ağırlıklı olarak Çin yapımı cihazlar satma stratejisinden önemli bir sapmayı temsil ediyor. Bu aynı zamanda Hindistan'ın büyüyen üretim yeteneklerinin altını çiziyor ve Apple'ın Hindistan ve Çin üretim üsleri arasındaki farkı daraltma çabalarına işaret ediyor.

Cupertino merkezli Apple, geçen ay Hindistan'ın Tamil Nadu kentindeki bir fabrikada iPhone 15 üretimine başladı. Ancak öngörülemeyen lojistik darboğazlardan dolayı ufak gecikmeler yaşanabilir. Apple, Hindistan'da montajı yapılan iPhone'ların oranını artırıyor ve Mart sonu itibarıyla bu oran %7'ye ulaşıyor. Bu değişim, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yerel üretimi artırmaya yönelik mali teşviklerinin ve Apple'ın ABD-Çin ticaret savaşının ortasında üretimini Çin'in ötesinde çeşitlendirme ihtiyacının bir sonucudur.

Pro modellerinde kamera sistemi yükseltmeleri ve geliştirilmiş üç nanometre işlemci içeren iPhone 15'in, üç yıl içinde cihaza yönelik en önemli güncelleme olması bekleniyor. Bu yeni ürün grubu, Apple'ın ABD, Çin ve Avrupa gibi önemli pazarlardaki zayıf tüketici talebi nedeniyle üst üste üçüncü çeyrekte satışlarının düştüğünü bildiren Apple'ın satışlarının canlanmasında kritik bir rol oynuyor.

Apple aynı zamanda Hindistan'daki varlığını da genişletiyor ve bu yıl ülkede ilk mağazalarını açıyor. Hindistan pazarı, uzun vadede hem perakende satış fırsatı hem de Apple cihazları için önemli bir üretim üssü olarak görülüyor. Haziran'a kadar olan çeyrekte Hindistan'daki iPhone satışları çift haneli bir büyüme yaşayarak yeni bir rekora ulaştı.

Pegatron Corp ve yakında Tata Group tarafından satın alınacak Wistron Corp fabrikası gibi Hindistan'daki diğer Apple tedarikçilerinin de iPhone 15'in montajına başlaması bekleniyor.

Kaynaklar: Bloomberg Haberleri