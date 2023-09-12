Apple “Wonderlust” Etkinliğinde iPhone 15’i Tanıttı

Apple geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 15'i resmi olarak tanıttığı "Wonderlust" etkinliğini düzenledi. 799 dolardan başlayan fiyatla yeni cihaz, birçok heyecan verici özellikle birlikte geliyor. Dikkate değer eklemelerden biri, yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar vaat eden 48 megapiksel birincil kamera olan Dynamic Island'dır.

iPhone 15 ile ilgili söylentiler ve spekülasyonlar etkinlikten aylar önce ortalıkta dolaşıyor ve tüketiciler arasında heyecan yaratıyordu. Resmi tanıtımla Apple, kullanıcıların amiral gemisi cihazlarının en son sürümünden bekleyebilecekleri yeni özellikleri ve teknolojileri doğruladı.

Apple, iPhone 15'in yanı sıra en yeni Apple Watch modelleri Series 9 ve Ultra 2 hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Seri 9, Apple'ın "ilk karbon nötr" ürünü olarak lanse edilmesi ve şirketin kararlılığını göstermesi açısından özellikle dikkat çekicidir. sürdürülebilirliğe.

Apple'ın 2023 mali yılı, ilk üç çeyrekte ürün ve hizmetlerinden toplam 293.79 milyar dolar gelir elde ederek satış açısından başarılı geçti. Ancak bu, şirketin 304.18 milyar dolar gelir elde ettiği geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir düşüş.

iPhone 15'in piyasaya sürülmesi aynı zamanda ABD'deki müşterilerin cihazı satın alma biçiminde de bir değişikliğe işaret ediyor. Apple, kablosuz operatörleri satın alma sürecinden çıkarma yolunda ilerliyor ve müşterilere iPhone satın alma işlemleri üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlıyor.

Genel olarak iPhone 15 lansman etkinliği, Apple'ın yeniliğe ve müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunmaya olan bağlılığını sergiledi. Heyecan verici özellikleri ve geliştirmeleriyle iPhone 15'in tüketiciler arasında popüler bir tercih olması bekleniyor.

kaynaklar:

– SlateStone Zenginliği

– Apple Inc.