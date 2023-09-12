Yıldırım Konektörünün Sonu: Apple USB-C'yi Kucaklıyor

Apple, 12 Eylül 2022'de ikonik Lightning konektörüne veda ederek onu çok yönlü USB-C bağlantı noktasıyla değiştirdi. Lightning konnektörü, Apple kullanıcılarına on yıldan fazla bir süre boyunca iyi bir şekilde hizmet ederken, çok fazla güç tüketen cihazların sayısındaki artış ve standart bir şarj cihazına yönelik baskı, Apple'ı geçiş yapmaya yöneltti.

Son yıllarda Apple, USB-C'yi ürün gamına dahil etmeye başlamıştı; 2018'de yeni bağlantı noktasını benimseyen iPad Pro modelleri, bunu 2020'de iPad Air ve 10'de 2022. nesil iPad takip etti. Ayrıca Apple TV 4K uzaktan kumandası da bir USB-C soketine sahipti. USB-C'ye geçiş, Avrupa Birliği'nin telefonlar, tabletler, kameralar ve 100W'a kadar dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere tüm cihazların bir USB-C bağlantı noktasına sahip olması yönündeki talimatıyla hızlandırıldı.

Diğer birçok üreticinin zaten USB-C'yi benimsediğini ve bu standardın dünya çapında yaygın bir şekilde benimsenmesine yol açtığını belirtmekte fayda var. Ancak Apple'ın Lightning konnektörünü kullanmaya devam etmesi uyumluluk ve erişilebilirliği sınırladı.

Apple'ın kablosuz teknolojiye yönelik çabası açık olsa da, USB-C'ye geçiş, kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında cihazlarını rahatlıkla bağlayabilmelerini sağlıyor. İster bir Android kullanıcısından şarj cihazı ödünç almak ister hareket halindeyken uyumlu bir şarj cihazı bulmak olsun, USB-C'nin her yerde bulunması, onu özel Lightning konektöründen daha erişilebilir hale getirir.

Genel olarak Lightning konektörünün sonu, Apple'ın ekosisteminde önemli bir değişime işaret ederken, sektörün standart bir şarj çözümüne doğru ilerlemesiyle de paralellik gösteriyor. USB-C, kullanıcılara cihazlarına güç sağlamak ve bağlamak için esnek ve yaygın olarak desteklenen bir seçenek sunar.

kaynaklar:

– Avrupa Parlamentosu: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220217IPR14210/meps-call-for-a-common-charger-for-all-mobiles-and-new-rules- e-atıkla mücadele

– Apple: https://www.apple.com/newsroom/2022/09/apple-introduces-iphone-15-and-airpods-3/