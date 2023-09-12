iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max: Büyük Bir Yükseltme

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, Apple'ın ürün yelpazesine eklenen en son modellerdir ve bazı önemli yükseltmelerle birlikte gelirler. En önemli değişikliklerden biri, Lightning bağlantı noktasının yerine USB-C'nin getirilmesidir. Bu, kullanıcıların artık platformlar arasında evrensel kabloları kullanabileceği ve iPad Pro, MacBook Pro veya Galaxy cihazlarının şarj cihazını ve kablosunu kullanarak iPhone'larını şarj edebilecekleri anlamına geliyor.

Apple ayrıca iPhone 15 Pro serisinde de çeşitli tasarım iyileştirmeleri yaptı. Yeni modeller, konturlu kenarlara ve şimdiye kadar bir iPhone'da görülen en ince çerçevelere sahip. Bu değişikliklere rağmen, önceki nesille aynı ekran boyutları korunurken telefonların genel boyutları küçültüldü.

Apple, ağırlığı azaltmak amacıyla yeni Pro modellerinin çerçevelerinde paslanmaz çeliği titanyumla değiştirdi. Mars gezicisinde de kullanılan 5. derece titanyum kullanımı, bu modelleri bugüne kadarki en hafif Pro modelleri haline getiriyor. Ayrıca çerçeveler, 14 saatlik titiz bir süreçle elde edilen fırçalanmış bir dokuya sahiptir.

iPhone 15 Pro'lardaki sessize alma düğmesi bir işlem düğmesine dönüştürüldü. Düğmeye basmak ve basılı tutmak sessiz modu etkinleştirirken, tek veya çift basış, kamerayı hızlı bir şekilde açmak gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için atanabilir.

Yeni iPhone'ların ekranı önceki nesille aynı kalıyor; iPhone 15 Pro, 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekrana ve iPhone 15 Pro Max ise 6.7 inç ekrana sahip. Pro modelleri ayrıca uyarlanabilir 120Hz (ProMotion) yenileme hızı, HDR10, Dolby Vision ve 2,000 nitlik zirve parlaklıkla birlikte geliyor.

iPhone 15 Pro'nun kamera sistemi tamamen yeni olup, daha büyük sensörlü ve ikinci nesil sensör kaydırma stabilizasyonuna sahip 48 MP ana kamerayla başlıyor. Bu, kullanıcıların 48 MP HEIF görüntüler yakalamasına ve farklı odak uzaklıklarına sahip çeşitli yakınlaştırma modlarından yararlanmasına olanak tanır.

iPhone 15 Pro Max, iPhone'daki ilk periskop kamerayı sunuyor ve 5 kata kadar yakınlaştırma olanağı sağlıyor. Periskop kameranın optik tasarımı benzersizdir; ışığı katlanmış sensöre dört kez yansıtır.

iPhone 15 Pro ve Pro Max'e güç veren, 17 nm'lik bir süreç üzerine inşa edilen A3 Pro çipidir. Çip, 6 çekirdekli bir işlemciye, donanım hızlandırmalı Işın İzleme özelliğine sahip 6 çekirdekli bir GPU'ya ve gelişmiş makine öğrenimi yetenekleri için 16 çekirdekli bir Neural Engine'e sahiptir. A17 Pro çipi aynı zamanda özel AV1 ve ProRes codec bileşenlerine sahip bir Görüntü Motoru da içeriyor ve kullanıcıların ProRes RAW'da 4k 60 fps videolar çekmesine olanak tanıyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ön siparişe açıldı ve fiyatları sırasıyla 999 $ ve 1,199 $'dan başlıyor. Her iki model de 22 Eylül'de gönderime başlayacak.

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