Apple, iPhone 15'teki USB-C Şarj Bağlantı Noktalarıyla AB Düzenlemelerini Benimsiyor

Apple, merakla beklenen iPhone 15'i ABD'deki yıllık ürün lansman etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yılki lansmanın odak noktası, şirketin geleneksel Lightning şarj bağlantı noktası yerine USB-C şarj bağlantı noktalarını dahil etme kararıydı. Bu hamle, üye ülkelerde satılan tüm cep telefonlarının 2024 yılı sonuna kadar standart bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını zorunlu kılan Avrupa Birliği düzenlemelerinin bir sonucu olarak geldi.

Aksi takdirde şirket bu değişikliği gönüllü olarak yapmayacağı için AB düzenlemesi Apple'ın elini zorladı. Apple, tarihsel olarak, 2012'de tanıtılan Lightning bağlantı noktası gibi sektör çapındaki standartlara karşı dayanıklılığıyla biliniyor. Ancak AB'nin kararı, şarj cihazı uyumluluğunu düzene sokarak elektronik atıkları ve plastik kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

Apple, USB-C standardını benimseyen son büyük teknoloji devi olsa da sektör uzmanları, şirketin bu değişikliği hem iPhone hem de kullanıcıları için olumlu bir adım olarak sunmasını bekliyor. Şirket muhtemelen ürün lansman etkinliği sırasında USB-C'nin daha hızlı şarj ve evrensel uyumluluk gibi faydalarını vurgulayacak.

Analistler, USB-C şarj bağlantı noktasına ek olarak Apple'ın tüketicileri cezbetmek ve akıllı telefon talebindeki küresel düşüşü dengelemek için başka yeni özellikler de sunacağını öngörüyor. Spekülasyonlar arasında gelişmiş yakınlaştırma özelliklerine sahip bir periskop kamera, titanyumdan yapılmış yeniden tasarlanmış bir çerçeve ve yükseltilmiş bir işlemci yer alıyor. Etkinlik, Apple'ın Cupertino, Kaliforniya'daki genel merkezindeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Şarj bağlantı noktalarına ilişkin AB düzenlemeleri, şirket daha standart bir yaklaşıma yönelirken Apple'ın ürün tasarımında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Bu hareket, AB'nin elektronik atığı azaltma ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme hedefiyle uyumludur.

kaynaklar:

– Tom'un Rehberi: [Bağlantı]

– AAP (alıntılar için kaynak): [Link]