iPhone 15 ile Tanışın: Apple'ın En Yeni Akıllı Telefonu

Apple, Wonderlust Etkinliği kapsamında yeni akıllı telefonu iPhone 15'i resmi olarak tanıttı. iPhone 15 iki modelle geliyor: iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, her ikisi de sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç etkileyici ekranlara sahip.

iPhone 15 serisindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, daha hızlı şarj hızlarına olanak tanıyan bir USB-C bağlantı noktasının eklenmesidir. Bu hareket, 2024 yılına kadar tüm akıllı telefonların, tabletlerin ve kameraların USB-C kullanmasını zorunlu kılan yeni Avrupa Birliği Yasasına yanıt olarak geliyor. iPhone 15, şık bir tasarıma sahip pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah çeşitleriyle satışa sunulacak. arkası mat cam.

iPhone 15 birçok dikkat çekici özelliğe sahiptir. Canlı renkler ve 2000 nite kadar maksimum parlaklık sunan OLED teknolojisine sahip Super Retina XDR ekranı kullanıyor. Kamera sistemi, 48x telefoto ve sürekli yakınlaştırma özelliğine sahip 2MP ana kamerayı içeriyor. Ek olarak iPhone 15, kullanıcıların Portre Moduna manuel olarak geçmeden çarpıcı portre fotoğrafları çekmelerine olanak tanıyan bir “Otomatik Portre Modu” da sunuyor.

A16 Biyonik çipten güç alan iPhone 15, daha uzun süreli kullanım için gelişmiş performans ve daha büyük bir pil sunuyor. Bir diğer önemli değişiklik ise daha önce Pro modellerine özel olan hap şeklinde bir çentik olan Dynamic Island'ın tanıtılmasıdır. Ancak her zaman açık ekran ve 120 Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip ProMotion özelliği iPhone 15 Pro modellerine özel kalıyor.

Apple, iPhone 15'in yanı sıra iPhone 15 Pro'yu da tanıttı. Pro modeli, onu daha hafif hale getiren ve daha küçük kenarlara sahip olan 5. Derece Titanyum malzemelere sahip olacak. Klasik halkalı sessiz anahtarın yerini alan yeni bir "eylem düğmesi" sunacak ve kullanıcılara çeşitli özelleştirilebilir eylemler sunacak. iPhone 15 Pro, ilk 17 nanometre teknolojisine ve oyun için donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğine sahip yeni bir GPU'ya sahip A3 çipinden güç alacak.

Etkileyici kamera sistemi, geliştirilmiş performansı ve yenilikçi özellikleriyle iPhone 15 serisi, olağanüstü bir akıllı telefon deneyimi sunmayı vaat ediyor.

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– Makale Kaynağı: IGN

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