Apple Lansman Etkinliği 2023: iPhone 15 Serisi ve Daha Fazlasına İlişkin Beklentiler

Merakla beklenen ve 'Wonderlust' olarak bilinen yıllık Apple lansman etkinliği bugün gerçekleşecek ve dünyanın dört bir yanındaki Apple meraklıları, diğer heyecan verici duyurularla birlikte yeni nesil iPhone 15 serisinin tanıtılmasını sabırsızlıkla bekliyor. CEO Tim Cook, Kaliforniya'daki ikonik Steve Jobs Tiyatrosu'ndaki etkinliğe liderlik edecek.

Etkinlik sırasında Apple analistleri, Apple Lansman Etkinliği 2023'ten neler beklenebileceğine dair içgörüler ve görüşler sunacak. Yeni nesil Apple Watch ve diğer heyecan verici aksesuarlar da dahil olmak üzere iPhone 15'in söylentilere konu olan özelliklerinin derinlemesine analizi yapılacak. Cupertino Park'tan canlı güncellemeler ve görseller, izleyicilere etkinliğin atmosferine dair bir fikir verecek.

Etkinliğin öne çıkan olaylarından biri de şüphesiz iPhone 15 serisinin lansmanı olacak. İlk raporlar, temel model iPhone 15'in selefi iPhone 14 ile benzer boyutları ve ağırlığı koruyacağını öne sürüyor. iPhone 15 Pro'nun önceki modelden biraz daha kalın ancak daha hafif olması bekleniyor. iPhone 15 Pro Max'in ise selefine göre daha hafif ve biraz daha ince olması öngörülüyor.

Fiyatlandırma açısından ise daha küçük Pro modelinin başlangıç ​​fiyatının 999 dolarda kalacağı öngörülüyor. Ancak RAM artışı da dahil olmak üzere performansında iyileştirmeler olacak.

Ayrıca, 15. Sınıf Titanyumdan yapılmış bir orta çerçeveye sahip daha hafif bir iPhone 5 Pro olasılığı gibi başka heyecan verici özelliklere dair söylentiler de var. Ayrıca yeni nesil iPhone'ların USB-C şarj kablolarına geçebileceğine dair spekülasyonlar da var.

Apple Wonderlust lansman etkinliğini canlı izlemek için izleyicilerin birden fazla yayın seçeneği var. Apple TV aboneleri saat 10'da cihazlarından izleyebilecek, abone olmayanlar ise etkinliği Apple'ın resmi YouTube sayfasından izleyebilecek. Alternatif olarak izleyiciler, etkinliği Apple web sitesini ziyaret ederek web tarayıcıları aracılığıyla da izleyebilirler.

CEO Tim Cook'un açılış konuşmasının ardından Apple'ın vizyonu ve hedefleri hakkında daha fazla analiz yapılacak ve şirketin gidişatının kapsamlı bir şekilde anlaşılması sağlanacak.

kaynaklar:

– Maksürüler

– TrendForce (iPhone 15 fiyat tahmini)

– Avrupa Birliği'nin standartlaştırılmış şarj kabloları yönündeki çabaları

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