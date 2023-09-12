iPhone 13 Mini'ye veda: Apple En Küçük Telefonunu Düşürdü

Apple, selefi iPhone 13 Mini ile benzer bir kaderin ardından iPhone 12 Mini'yi üretimden kaldırdı. Daha küçük boyutlu telefon Apple serisinden çıkarıldı ve iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 ve ikinci nesil iPhone SE (2022) için yer kaldı.

12'de tanıtılan iPhone 2020 Mini karışık eleştiriler aldı. Bu makalenin yazarı da dahil olmak üzere bazıları kompakt boyutun hayranı olsa da, birçok kullanıcı pil ömrü ve dar ekran konusunda hayal kırıklığına uğradı. Sonuç olarak Apple, iPhone 12 Mini'nin üretimini bir yıldan kısa bir süre içinde yüzde 70 oranında azaltmak zorunda kaldı.

iPhone 13 Mini'nin üretimden kalkmasıyla birlikte küçük ekran tutkunlarının hala bazı seçenekleri var. Amazon gibi üçüncü taraf perakendeciler ve operatörler hâlâ iPhone 13 Mini'yi satın alınabiliyor. Buna ek olarak, uygun fiyatlı küçük Android telefonların yanı sıra 4.7 inç ekrana sahip olan ancak üretimi durdurulan Mini modelde bulunan çift kamera gibi gelişmiş özelliklerden bazılarına sahip olmayan bütçe dostu ikinci nesil iPhone SE de mevcut. MagSafe, ultra geniş bant 5G ve Face ID.

Apple, daha küçük boyutlu telefon üretmekten uzaklaşma kararı alırken, kompakt cihaz tercih edenler için hâlâ alternatifler mevcut. iPhone 13 Mini'nin üretimden kalkması bazılarını hayal kırıklığına uğratabilir ancak daha küçük bir telefon arayanlar için piyasada hâlâ seçenekler mevcut.

Tanımlar:

– iPhone 13 Mini: Apple'ın akıllı telefon serisinde tanıttığı iPhone 13'ün daha küçük boyutlu versiyonu.

– iPhone SE: Genellikle kompakt cihazları tercih eden kullanıcılara hitap eden, daha küçük ekran boyutuna sahip, bütçe dostu bir iPhone modeli.

Kaynak: Sheena Vasani, The Verge.