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Analist Ming-Chi Kuo'ya Göre Apple'dan 2024'e Kadar Yeni iPad Beklenmiyor

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Analist Ming-Chi Kuo'ya Göre Apple'dan 2024'e Kadar Yeni iPad Beklenmiyor

Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin 2024 yılı sonundan önce yeni bir iPad modeli piyasaya sürmesinin pek olası olmadığını belirtti. Bu haber, yakın gelecekte yeni bir iPad duyurusu bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

Apple yakın zamanda Wonderlust etkinliğini düzenlerken, yeni iPhone'ların, Apple Watch'ların ve muhtemelen AirPod'ların tanıtılmasına odaklanmıştı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre spekülasyonlar Ekim ayında iPad'in yenileneceğini öne sürüyor. Gurman ayrıca güncellenmiş bir iPad Air'in yakın zamanda beklendiğini, çünkü bu modelin son yenilemesinin 2022'nin başlarında yapıldığını belirtti. Ancak iPad Pro'ya yönelik M3 yongaları ve OLED ekranlara sahip daha önemli bir güncellemenin önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanıyor. yıl. En son iPad Pro yenilemesi Ekim 2022'de gerçekleşti.

Apple, yeni iPad'lerin piyasaya sürülmesiyle ilgili herhangi bir resmi yorumda bulunmadı.

Yeni iPad sürümlerindeki gecikmeye ek olarak Kuo, daha önce Apple'ın M3 yongalarıyla donatılmış MacBook serisinin bu yıl satışa sunulmayacağını bildirmişti. Apple'ın 2024'ün başlarında hem yeni iPad'leri hem de Mac'leri birlikte piyasaya sürmek için bir etkinliğe ev sahipliği yapması mümkün ancak bu tamamen spekülatif.

kaynaklar:

-Jay Peters. Analist, "Apple muhtemelen 2024'e kadar yeni bir iPad çıkarmayacak" diyor - The Verge
– Mark Gurman. “MacRumors” – YouTube

Not: Orijinal kaynak makale, bu gözden geçirilmiş makalede kaldırılan HTML etiketlerini ve resimlerini içeriyordu.

By Robert Andrew

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