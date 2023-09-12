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Apple, AirPods Pro için USB-C Şarj Kutusunu Duyurdu

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Apple, AirPods Pro için USB-C Şarj Kutusunu Duyurdu

Apple, AirPods Pro'nun artık bir USB-C şarj kutusuyla birlikte geleceğini ve kullanıcıların kulaklıklarını yeni iPhone 15'leriyle aynı kabloyu kullanarak şarj etmelerine olanak tanıyacağını duyurdu. Bu hamle, Apple'ın USB-C'yi ürün yelpazesinde kademeli olarak benimsemesinin ardından geliyor. Mac, iPad, iPhone ve diğer aksesuarlar.

Daha önce Apple'ın amiral gemisi kulaklıkları Lightning şarj bağlantı noktalarını kullanıyordu. USB-C'ye geçişle birlikte kullanıcılar artık AirPods Pro'larını yeni iPhone 15'leriyle birlikte gelen kabloyu kullanarak rahatlıkla şarj edebilecek. Ayrıca Apple, sunum sırasında kullanıcıların AirPods'larını iPhone'larından da şarj edebileceklerinden bahsetti.

AirPods Pro USB-C'ye geçiş yapıyor olsa da normal AirPods ve AirPods Max kulaklıkların şu anda bir USB-C revizyonu almayacağını belirtmekte fayda var. Ancak söylentiler, her iki ürünün de potansiyel olarak gelecek yıl güncellenebileceğini gösterdi.

Bu duyuru, Apple'ın USB-C konektörüne olan bağlılığını ve teknoloji endüstrisinde artan önemini ifade ediyor. USB-C, daha hızlı şarj hızları, iyileştirilmiş veri aktarım hızları ve çok çeşitli cihazlarla artırılmış uyumluluk gibi çok sayıda avantaj sunar.

Apple, AirPods Pro için USB-C şarj kutusuyla halihazırda yeni iPhone 15'e sahip olan veya satın almayı planlayan müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu entegrasyon, şarj işlemini basitleştiriyor ve ek kablo veya adaptör ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

kaynaklar:

- Sınır

By Robert Andrew

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