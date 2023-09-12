Apple, şirketin Cupertino, California'daki genel merkezinde gerçekleşecek olan ve merakla beklenen basın etkinliğine hazırlanıyor. Yıllık iPhone etkinliği genellikle artan yükseltmelere odaklanmış olsa da, bu yıl Apple'ın akıllı telefonlarına ilk kez USB-C şarjını tanıtması bekleniyor. Bu hamle, Avrupa Birliği'nin 2024 yılına kadar tüm küçük cihazların USB-C şarjını desteklemesini gerektiren yeni mevzuatına uygun olacaktır.

USB-C şarjının benimsenmesi, yalnızca çeşitli cihazlar ve markalar arasındaki şarj sürecini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda tüketicilerin uğraşması gereken şarj cihazı ve kablo sayısını da azaltacak. Analistler bu değişikliğin iPhone tasarımında önemli bir bozulma olduğunu ancak dramatik bir değişiklik olmadığını düşünüyor.

USB-C şarjına ek olarak, iPhone 15 serisinin ekranın üst kısmındaki çentiği değiştiren “Dinamik Ada” özelliğine de sahip olacağı söyleniyor. Üst düzey iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin, gelişmiş optik yakınlaştırma için arkaya bakan periskop lens ve daha hafif ve daha ince bir cihaz için titanyum kasa gibi yeni özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu modellerin ayrıca Apple'ın daha hızlı işlem ve daha uzun pil ömrü sunan en yeni A17 çipiyle desteklenmesi bekleniyor.

Basın etkinliği aynı zamanda Apple'ın 2024'te piyasaya sürülmesi planlanan karma gerçeklik kulaklığı Vision Pro hakkında da güncellemeler sunabilir. Apple, bu fütüristik ürün için yeni özellikler ve işbirliklerinin tanıtımını yapabilir.

Dahası, Apple'ın yeni iPhone'ların yanı sıra Apple Watch Series 9 da dahil olmak üzere en yeni Apple Watch'larını da tanıtması bekleniyor. Şirket ayrıca yeni nesil AirPod'larını USB-C uyumlu şarj kutusuyla da sergileyebilir. iOS 17 gibi yakında çıkacak işletim sistemlerinin lansman tarihleri ​​de açıklanabilir.

Ancak analistler bu duyuruların Ekim ayında yapılacağını tahmin ettiğinden, etkinlikte yeni iPad'lerin veya Mac bilgisayarların yer alması beklenmiyor. Aynı şekilde Apple'ın da Samsung ve Google'ın teklifleriyle rekabet edecek katlanabilir bir cihaz çıkarması beklenmiyor.

Özetle, Apple'ın yaklaşan basın etkinliği heyecan verici güncellemeler ve değişiklikler vaat ediyor; iPhone'lara USB-C şarjının getirilmesi önemli bir vurgu. Tüketiciler ayrıca iPhone 15 serisindeki yeni özelliklerin yanı sıra Vision Pro karma gerçeklik kulaklığının tanıtımlarını da sabırsızlıkla bekleyebilirler. Etkinliğin Apple'ın genel merkezinde gerçekleşmesi planlanıyor ve Apple'ın web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

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