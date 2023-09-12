iOS 17 Heyecan Verici Yeni Özellikler Sunuyor: Bekleme Modu, Canlı Sesli Mesaj ve Daha Fazlası

Apple'ın en son işletim sistemi olan iOS 17, 18 Eylül'de herkese açık olarak indirilebilecek. Apple'ın iPhone 15 lansman etkinliği sırasında şirket, ilk kez Haziran ayında Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılan iOS 17'nin gelişini duyurdu.

iPhone kullanıcıları, iOS 17'nin piyasaya sürülmesiyle bir dizi yeni özelliği sabırsızlıkla bekleyebilirler. Bekleme modu, kullanıcıların iPhone'larını yan yatırıldığında başucu saatine dönüştürmesine olanak tanıyan dikkate değer bir eklentidir. Canlı Sesli Posta özelliği, kaydedilirken sesli mesajların canlı bir metnini görüntüleyen kullanışlı bir transkripsiyon hizmeti sunar. Otomatik düzeltme ve ses transkripsiyonunda da iyileştirmeler yapılarak kullanıcı deneyimi geliştirildi.

Üstelik Siri artık önceden "hey" demeye gerek kalmadan etkinleştirilebiliyor. Ayrıca iOS 17, kullanıcılara özelleştirilebilir çıkartmalar oluşturma ve İletişim Posterleri oluşturma olanağı sağlayan yeni bir Journal uygulamasını da sunuyor. NameDrop özelliği, iki iPhone cihazını bir araya getirerek AirDrop aracılığıyla iletişim bilgilerinin kolayca paylaşılmasını sağlar.

iPad kullanıcıları için iPadOS 17'nin tam sürüm sürümü de 18 Eylül'de piyasaya sürülecek. Bu güncelleme, widget etkileşimini geliştirir ve kullanıcıların kilit ekranlarını kişiselleştirmesine olanak tanır. Uyumlu iPad modelleri arasında 6. nesil iPad, 5. nesil iPad mini, 3. nesil iPad Air ve 2. nesil iPad Pro 12.9 inç veya sonraki modeller yer alır.

Ancak iOS 17'nin tüm özelliklerinin her ülke veya bölgede mevcut olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Apple, kullanıcılara özelliğin kullanılabilirliğine ilişkin belirli bilgiler için web sitesini kontrol etmelerini tavsiye eder.

Sonuç olarak iOS 17, iPhone kullanıcılarına Bekleme modu, Canlı Sesli Mesaj ve geliştirilmiş Siri işlevselliği gibi heyecan verici yeni özellikler sunuyor. iPadOS 17'nin piyasaya sürülmesi, iPad kullanıcı deneyimlerine de iyileştirmeler getiriyor. Apple meraklıları, işletim sistemleri indirilmeye hazır olduğunda bu yeni özellikleri ve güncellemeleri keşfetmeyi sabırsızlıkla bekleyebilirler.

kaynaklar:

– Elma (www.apple.com)

– TechRadar (www.techradar.com)