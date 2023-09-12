Apple, Yıllık Lansman Etkinliğinde iPhone 15 ve Apple Watch'u Duyurdu

Apple, yıllık iPhone lansman etkinliğini Cupertino, California'daki Apple Park'ta düzenleyerek merakla beklenen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ı tanıttı. Etkinlikte ayrıca %95 titanyumdan üretilen yepyeni Apple Watch da görücüye çıktı.

Apple'ın ürün gamındaki dikkate değer bir değişiklik, malzeme olarak deriden uzaklaşmadır. Şirket, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına olan bağlılığını sergileyen, fiber ve plastik bazlı birkaç yeni bant ve rengi tanıttı. Bu hamle, modayı ve deri gibi lüks kaplamaları vurgulayan orijinal Apple Watch'un 2014'teki lansmanından bir ayrılığa işaret ediyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus artık önceki iPhone 14 Plus'ta tanıtılan bir özellik olan Dynamic Island'ı içeriyor. Bu dinamik ekran teknolojisi, iPhone 15'in hem üst hem de alt modellerinde mevcuttur.

iPhone 15, yeni renklerini gösteren bir ön izleme videosuyla tanıtıldı: yumuşak pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah. Apple'ın CEO'su Tim Cook, iPhone serisinin en son üyesini tanıttı.

Fiyatlandırma açısından Apple Watch Ultra 2 799 dolar, Series 9 399 dolar ve ikinci nesil SE 249 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Apple ayrıca Apple Watch için kordonlarında devrim yaratıyor. Çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan şirket, %100 deri içermeyen yeni ince dokuma bantları tanıttı. Apple, lüks marka Hermès ile dört yeni grup üzerinde işbirliği yaptı ve spor giyim markası Nike ile grup işbirliği yapacağını duyurdu.

Yeni Apple Watch Ultra 2'nin öne çıkan özelliği, ikinci nesil ultra geniş bant mimarisi aracılığıyla hassas bulma olanağı sağlayan S9 çipidir. 3,000 nit kapasiteli yeni bir ekrana, 72 saatlik pil ömrüne ve %95 geri dönüştürülmüş titanyuma sahiptir.

Etkinlikte Apple'ın çevresel girişimleri de vurgulandı. Eski Çevre Koruma Ajansı yöneticisi ve Apple yöneticisi Lisa Jackson, şirketin temiz enerji ve tedarik zincirindeki emisyonları azaltma konusundaki kararlılığını tartıştı.

Apple'ın çevre girişimlerini konu alan bir videoda aktris Octavia Spencer, Tim Cook ve Lisa Jackson'ın yanı sıra "Doğa Ana" rolüyle küçük bir rolde yer aldı.

Apple'ın yapay zekaya odaklanması, çiplerine gömülü bir yapay zeka hızlandırıcısı olan "nöral motor"un piyasaya sürülmesiyle açıkça ortaya çıktı. Bu teknoloji, güç tüketimini optimize ederken makine öğrenimi yeteneklerini geliştirerek Apple'ı OpenAI ve Google gibi rakiplerden ayırıyor.

Kullanıcıların ekrana dokunmadan işaret parmağını ve başparmağını kullanarak cihazla etkileşime girmesine olanak tanıyan Çift Dokunma da dahil olmak üzere Apple Watch için yeni özellikler de duyuruldu. Saatin “iPhone'umu Bul” özelliği de daha doğru konum bilgisi sağlayacak şekilde geliştirildi.

Genel olarak, Apple'ın yıllık lansman etkinliğinde akıllı telefonlar ve akıllı saatlerde en son yenilikler sergilendi ve şirketin sürdürülebilirliğe, yapay zekaya ve kullanıcı deneyimine olan bağlılığı ortaya çıktı.

kaynaklar:

– CNBC: [Makale Başlığı](URL)

– Apple Inc.: [Makale Başlığı](URL)