Apple ve AAA Ortaklığı, iPhone'lara Uydu Destekli Yol Yardımı Getirecek

Apple, uydu destekli Yol Yardımını iPhone 15 ve iPhone 14'e getirmek için AAA ile yeni bir ortaklık yaptığını duyurdu. Bu özellik, iPhone 14 ile birlikte sunulan uydu aracılığıyla mevcut Acil Yardım özelliğini daha da genişletiyor. Bu yeni hizmetle iPhone kullanıcıları, Artık lastiğin patlaması veya cep telefonu kapsama alanı dışındayken benzinin bitmesi gibi araba sorunları için yardım alabilirsiniz.

Yeni bir iPhone 14 veya iPhone 15'i etkinleştiren kullanıcılar, Acil SOS ve Yol Yardımına iki yıl ücretsiz erişim hakkına sahip olacak. Bu özellik aracılığıyla sağlanan hizmetler, AAA üyeleri için AAA üyelik koşulları kapsamındadır veya üye olmayanlar için kullanım başına ödeme esasına göre sunulmaktadır.

Yol Yardımı hizmetine erişmek için kullanıcılar, arabalarının kilitlenmesi veya yakıtın bitmesi gibi acil durumlarda yardım için AAA'ya mesaj atabilirler. Bu özellik, hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmadığında Apple'ın uydu aracılığıyla Acil Durum Mesajı seçeneğini kullanır.

Bir kullanıcı yardım için AAA ile iletişime geçtiğinde, temel ayrıntıları toplamak için ekranda kısa bir anket görünecektir. Bu ayrıntılar daha sonra uydu aracılığıyla kullanıcıya doğrudan mesaj gönderecek ve bulunduğu yere yardım gönderecek olan AAA'ya iletilebilir. Ancak bu uydu özelliğinin gökyüzüne net bir görüş açısı gerektirdiğini, dolayısıyla yoğun ormanlık alanlarda veya görüşlerin engellendiği diğer yerlerde çalışmayabileceğini unutmamak önemlidir.

Apple, ilk iki yılın ardından Acil SOS'un maliyetini açıklamamış olsa da, bu, kendilerini uzak bölgelerde veya geleneksel iletişim yöntemlerinin bulunmadığı durumlarda yardıma ihtiyaç duyabilecek iPhone kullanıcıları için hoş bir eklentidir.

Kaynaklar: Apple, AAA