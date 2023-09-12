Apple'ın Yaklaşan iPhone 15'i: Neler Beklenmeli?

Apple, yıllık ürün vitrininde merakla beklenen iPhone 15'i tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi satışlarda hafif bir düşüş yaşadı; art arda üç çeyrekte rakamlarda düşüş yaşandı ve bu durum bu çeyrekte başka bir olası gerilemenin sinyalini verdi. Bu durum Apple'ın hisse fiyatının düşmesine ve piyasa değerindeki büyümenin durmasına neden oldu.

Önceki versiyonlara benzer şekilde iPhone 15'in çığır açıcı teknolojik gelişmelere sahip olması beklenmiyor. Bunun yerine çiplerinde, pilinde ve kameralarında büyük olasılıkla artan iyileştirmeler sunacak. Ancak dikkate değer bir değişiklik, Apple'ın muhtemelen şarj için tanıtacağı USB-C kablo standardının benimsenmesidir.

USB-C'ye bu geçiş, öncelikle Avrupalı ​​düzenleyicilerin Lightning bağlantı noktası kablolarının 2024 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılması çağrısında bulunan bir talimatından kaynaklanıyor. Apple'ın bu değişikliği küresel olarak mı uygulayacağı yoksa Avrupa pazarıyla mı sınırlayacağı konusunda spekülasyonlar var. Neyse ki birçok tüketici, çeşitli cihazlarda yaygın kullanımları nedeniyle zaten USB-C kablolarına sahip ve bu da geçişi nispeten kolay hale getiriyor. USB-C kabloları Lightning kablolara kıyasla daha hızlı şarj hızları ve veri aktarımı da sunuyor, bu da tüketiciler açısından olumlu olarak değerlendirilebilir.

Ek olarak iPhone 15 modelleri, ekranda "Dinamik Ada" olarak bilinen şekil değiştiren bir kesikle yeniden bir tasarıma sahip olabilir. Bu tasarım öğesi ilk olarak geçen yılın Pro ve Pro Max cihazlarıyla tanıtıldı. Ayrıca Pro ve Pro Max versiyonlarının, uzun mesafeli fotoğrafçılık için gelişmiş bir kamera deneyimi sağlayan, 6x optik yakınlaştırmalı periskop tarzı bir telefoto lensi bir araya getirdiğine dair söylentiler de var.

Analistler, bu yükseltmelerle birlikte Pro ve Pro Max modellerinin fiyatlarında potansiyel bir artış olacağını öngörüyor. Bu, pandemi sonrası enflasyonun zaten hane bütçelerini etkilediği ve tüketicilerin premium cihazlar için ödeme yapma istekliliğini test ettiği bir zamanda geliyor.

Apple'ın yeni iPhone'ların yanı sıra en yeni akıllı saatlerini ve yakında çıkacak olan iOS 17 işletim sistemini de tanıtması bekleniyor. iOS 17, cevaplanmayan aramaların gerçek zamanlı transkripsiyonları gibi özellikleri sunarak kullanıcıların sesli posta kaydedilmeden önce aramayı yanıtlayıp yanıtlamayacaklarına karar vermelerine olanak tanıyacak.

Genel olarak, büyük teknolojik gelişmeler olmamasına rağmen Apple'ın iPhone 15'in piyasaya sürülmesi büyük bir beklentiyle karşılanıyor. USB-C kablolarının benimsenmesi, kamera iyileştirmeleri ve yazılım güncellemelerinin tüketicileri cezbetmesi ve satışları artırması bekleniyor.

kaynaklar:

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– USB-C tanımı: [Kaynak Adı ve Tanımı Ekle]

– Lightning bağlantı noktası tanımı: [Kaynak Adı ve Tanımı Ekle]