Apple'ın USB-C Şarj Cihazıyla Yeni iPhone Serisini Tanıtması Bekleniyor

Apple, Lightning'den USB-C şarj bağlantı noktalarına geçiş yapması beklenen yeni iPhone serisini bugün duyurmaya hazırlanıyor. Bu hamle, telefonlar da dahil olmak üzere tüm küçük cihazların gelecek yılın sonuna kadar USB-C şarj kablolarıyla uyumlu olmasını zorunlu kılan Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan anlaşmazlığın ardından geldi. AB, bu değişikliğin israfı azaltacağını ve tüketiciler için para tasarrufu sağlayacağını savunuyor.

Apple daha önce Lightning kablosunun, Samsung gibi rakip şirketler tarafından halihazırda kullanılan USB-C şarj cihazlarından daha güvenli olduğunu iddia etmişti. Ancak şirket artık AB'nin gerekliliklerine uyuyor. Yeni iPhone modellerinin, genellikle yeni iPhone'ların tanıtıldığı dönem olan Apple'ın Wonderlust etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Bu duyuru, Apple'ın yüksek fiyatlar nedeniyle iPhone satışlarının düştüğü bir dönemde geldi. Müşteriler daha yeni modellere yükseltmeyi ertelemeyi tercih ediyor. Ayrıca şirket, ABD ile Çin arasındaki diplomatik gerilimlerle de ilgileniyor. Raporlar, Çin hükümetinin memurların Apple telefonlarını kullanmasını yasakladığını gösteriyor.

Analistler, Apple'ın duyurusunun ana odağının USB-C'ye geçiş olacağını öngörüyor. Insider Intelligence Baş Analisti Yory Wurmser, bugünkü etkinlikte yeni Apple Watch ve AirPod modellerinin de yer alacağına ancak iPhone 15'in şirket için en önemli sürüm olacağına inanıyor. AB politika yapıcıları, ortak bir şarj cihazının kullanıma sunulmasının Avrupalıların hayatlarını kolaylaştıracağına ve eski şarj cihazlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracağına, bunun da tüketicilere yılda 250 milyon Euro maliyet tasarrufu sağlayacağına inanıyor.

Bazı tüketicilerin kablo değişimiyle ilgili endişeleri olsa da Techsponential'dan Avi Greengart gibi analistler, tüketicilerin bir nesil içinde yeni standardı kabul edip adapte olacağını öngörüyor. Apple'ın iPhone kameraları ve çiplerindeki iyileştirmelerin yanı sıra Pro modellerinde de fiyatları artırması bekleniyor.

Apple'ın toplam gelirinin neredeyse yarısını oluşturan iPhone satışlarında son dönemde yaşanan düşüş endişelere yol açtı. Çin hükümetinin devlet dairelerinde ve devlet destekli kuruluşlarda iPhone'lara yönelik kısıtlamaları da Apple'ın hisselerini ve piyasa duyarlılığını etkiledi. Ancak Wedbush'tan Dan Ives gibi analistler, Apple'ın Çin'de önemli bir pazar payı elde ettiğine inanıyor ve olası herhangi bir yasağın ülkede öngörülen iPhone satışlarının yalnızca küçük bir kısmını etkileyeceğini tahmin ediyor.

kaynaklar:

- AFP

Tanımlar:

– Lightning şarj bağlantı noktaları: Apple cihazları tarafından kullanılan özel şarj bağlantı noktaları.

– USB-C: Birçok elektronik cihaz için endüstri standardı haline gelen evrensel bir şarj bağlantı noktası.

– Avrupa Birliği (AB): Avrupa'da bulunan 27 üye ülkenin oluşturduğu siyasi ve ekonomik birlik.

– USB-C şarj kabloları: USB Type-C olarak da bilinen USB-C kabloları, hem güç hem de veri iletebilen ters çevrilebilir kablolardır.