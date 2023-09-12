Apple Etkinliği 2023: Yeni iPhone 15 Serisi ve Daha Fazlası Piyasaya Sürülecek

Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisini bugün Wonderlust etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik, Apple'ın Cupertino'daki genel merkezinden canlı olarak yayınlanacak ve Apple Air Pod'lar ve yeni nesil saatler de dahil olmak üzere diğer birçok önemli ürün lansmanının da yer alması bekleniyor.

Urban Dictionary'e göre "mucize tutkusu" terimi sürekli bir merak halinde olma arzusunu ifade ediyor. Görünüşe göre Apple, bu yıl için planladığı çok sayıda yeni ürünle kullanıcılarını sürekli merak içinde tutmak istiyor.

Etkinlikte ayrıca şirketin daha önce Haziran ayında düzenlenen WWDC 17 etkinliğinde duyurulan iOS 17, iPadOS 10, watchOS 17 ve tvOS 23'nin resmi çıkış tarihleri ​​de ortaya çıkacak.

Geleneksel olarak, Apple'ın Eylül etkinliği büyük donanım lansmanlarına, özellikle de en yeni iPhone serisine ayrılıyor. Bu yıl iPhone 15 serisinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yer alacak.

iPhone 15 Pro Max ile İlgili Spekülasyonlar

Bazı spekülasyonlar, Apple'ın USB-C şarj bağlantı noktasının eklenmesi nedeniyle iPhone 15 Pro Max'i "Ultra" modeli olarak yeniden markalayabileceğini öne sürdü. Ancak bu yıl bu değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Apple, sürprizleriyle tanınıyor ve etkinlik sırasında beklenmedik duyurular yapma potansiyeli taşıyor.

iPhone 15 Lansmanı Canlı Nasıl İzlenir?

Apple'ın Wonderlust özel etkinliğini izlemenin birincil yöntemi Apple TV uygulamasını kullanmaktır. Etkinlik listesi uygulamada önceden mevcut olmasa da Apple genellikle bunu etkinlik gününde ekler. Etkinlik günü etkinlik listesini kontrol ettiğinizden emin olun. Apple TV uygulamasına çok çeşitli cihazlardan erişilebiliyor ve bu da kullanıcıların en sevdikleri yayın cihazlarını kullanarak programa uyum sağlamalarına olanak tanıyor.

kaynaklar:

Urban Dictionary ('harika tutkunun' tanımı)

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