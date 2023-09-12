Apple, Keynote Etkinliğinde Yeni iPhone Modellerini ve Daha Fazlasını Duyurdu

Apple, merakla beklenen “Wonderlust” başlıklı açılış etkinliği sırasında en yeni iPhone model serisini açıklamaya hazırlanıyor. Etkinliğin Salı günü saat 10'da (PT) yapılması planlanıyor ve dünya çapındaki izleyiciler için canlı yayınlanacak. Apple, yeni iPhone'ların yanı sıra yeni bir Apple Watch'u da tanıtabilir ve yakında çıkacak olan Vision Pro VR kulaklığıyla ilgili güncellemeler sunabilir.

Söylentiler, Apple'ın dört yeni nesil iPhone modelini tanıtacağını öne sürüyor: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. Özellikle “Pro” modellerin paslanmaz çelik çerçevelerden daha hafif ve potansiyel olarak daha ince titanyum çerçevelere geçiş yapması bekleniyor. Nasıl görüneceğine dair spekülasyonlar olsa da ayrıntılar konferansa kadar gizli tutulacak.

Apple'ın muhtemelen duyuracağı önemli değişikliklerden biri, tescilli Lightning bağlantı noktasından daha yaygın olarak benimsenen USB-C bağlantı noktasına geçiş olacaktır. Bu değişim AB düzenlemelerinden kaynaklanıyor ve gelecekteki iPhone alıcılarının cihazlarıyla nasıl etkileşime geçeceğine dair sonuçlar doğurabilir. Apple'ın bu değişikliği müşterilerine nasıl sunacağı ve gerekçelendireceği henüz bilinmiyor.

iPhone tanıtımına ek olarak Apple, Apple Watch'un yeni versiyonunu da tanıtma fırsatını yakalayabilir. Şirketin, popüler giyilebilir cihazını yıllık bazda yenileme konusunda bir geçmişi var, ancak yeni Apple Watch ile ilgili ayrıntılar hala az.

Ayrıca Apple'ın merakla beklenen sanal gerçeklik başlığı Vision Pro'ya da kısaca değinebiliriz. iPhone etkinliği büyük ilgi çekerken, Apple'ın gelecek yıl beklenen lansmanından önce Vision Pro'nun ilerleyişi hakkında güncellemeler sunması şaşırtıcı olmazdı.

Açılış etkinliğinin canlı yayınını izlemek için izleyiciler, etkinliğe doğrudan resmi Apple web sitesinden veya YouTube üzerinden erişebilirler. Etkinlik, YouTube'un canlı akışında yayınlanacak ve Apple TV uygulaması, Apple TV kullanmayı tercih edenler için canlı etkinliğin yanı sıra önceki etkinlikleri de sergileyecek.

Yeni iPhone modellerinin yakında tanıtılacağı, Apple Watch'a yönelik olası güncellemelerin ve Vision Pro VR başlığının geliştirilmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı Apple'ın açılış etkinliği, şirketin en son yeniliklerinin ve tekliflerinin heyecan verici bir vitrini vaat ediyor.

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