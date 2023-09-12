iPhone 15 Serisi: Fiyat, Yükseltmeler ve Söylentiler

Apple, bugün "Wonderlust" etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor ve iPhone 15 Pro modellerinin fiyatlandırmasıyla ilgili çok sayıda sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Bu kaynaklara göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin fiyatlarında geçen yılki modellere göre ciddi bir artış görülecek. En yüksek fiyat artışının iPhone 15 Pro Max'te olması bekleniyor.

Söylentiler, vanilya iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin selefleriyle aynı fiyatla piyasaya sürüleceğini öne sürüyor ancak bazı raporlar, marjinal bir fiyat artışı olabileceğini gösteriyor. Öte yandan iPhone 15 Pro Max'in, periskop tarzı kamera lensi ve titanyum kasayı içeren en büyük yükseltmenin yanı sıra en yüksek fiyat artışını alacağı söyleniyor.

Macrumors'tan gelen yeni bilgiler, profesyonel olmayan iPhone 15 modellerinde fiyat artışı olmayacağını öne sürüyor. iPhone 15'in temel modelinin geçen yılki iPhone 799 ile aynı fiyat olan 14 dolardan başlaması bekleniyor. Hindistan'da temel modelin fiyatı 79,900 Rupi olarak belirlendi ve bu yıl da aynı kalması muhtemel.

iPhone 15 Pro modellerinin daha ince ve kavisli çerçeveler gibi tasarım yükseltmelerinin yanı sıra paslanmaz çelik kasanın yerini alacak yeni bir titanyum çerçeveye sahip olduğu söyleniyor. Apple Watch Ultra'ya benzer bir Eylem düğmesi görevi görebilecek yeniden tasarlanmış bir "sessizleştirme" düğmesinin söylentileri var. Bu değişiklik, önceki nesil iPhone'larda görülen yan açma/kapatma düğmesinin yerini alabilir.

iPhone 15 Pro'nun ABD'de 100 dolardan başlayan fiyat artışıyla 1099 dolar artması bekleniyor. Bu, Hindistan'da en az 10,000 Rs'lik bir fiyat artışına yol açabilir. Süper premium iPhone 15 Pro Max'in ABD'de olası 1299 $ başlangıç ​​fiyatıyla en yüksek fiyat artışına sahip olacağı söyleniyor.

kaynaklar:

– Maksürüler

– Ünlü iPhone kılıf üreticisi Spigen