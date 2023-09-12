Apple'ın Tedarikçisi Foxconn, Üretimi Çin'in Ötesine Genişleterek Hindistan'da Üretilen iPhone 15'i Gönderecek

Apple tedarikçisi Foxconn, akıllı telefonların Çin fabrikalarından piyasaya sürülmesinden sadece haftalar sonra Made in India iPhone 15'i göndermeye başlayacak. Apple'ın bu hamlesi, üretimini Çin'in ötesinde çeşitlendirmeye ve tedarik zincirindeki zayıflıkları azaltmaya yönelik çok yıllık bir girişimin parçası. iPhone'ların Hindistan'da toplanması yalnızca Apple'ın üretim yeteneklerini genişletmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Washington ile Pekin arasındaki gerilimin ticarette neden olduğu belirsizlikleri de hafifletecek.

Foxconn'un Sriperumbudur, Tamil Nadu'daki tesisi, en yeni iPhone birimlerinin sevkiyatını kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynayacak. Ancak iPhone 15'in Hindistan'da üretimi, öncelikle ithalat yoluyla elde edilen bileşenlerin mevcudiyetine ve ayrıca Chennai yakınlarındaki Foxconn tesisindeki üretim hatlarının sorunsuz şekilde büyütülmesine bağlı olacak.

Foxconn'un yanı sıra Pegatron Corp. ve yakında Tata Group tarafından satın alınacak Wistron Corp. tesisi gibi Hindistan'da faaliyet gösteren diğer Apple tedarikçilerinin de iPhone 15 montajına başlaması bekleniyor. Bu, Apple'ın Hindistan'daki üretim varlığını daha da güçlendirecek.

iPhone 15, bugün Wonderlust etkinliğinde yeni Apple Watch serisi ve Apple AirPods gibi diğer duyurularla birlikte tanıtılacak. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin cam arka ve alüminyum kenarlara sahip olması beklenirken, ileri seviye Pro versiyonlarının titanyum tasarıma geçeceği ve bu sayede daha dayanıklı ve daha hafif olacağı bildiriliyor.

Genel olarak, Apple'ın iPhone'ları Hindistan'da üretme kararı, tedarik zincirini çeşitlendirmek ve Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için stratejik bir hamledir. Apple, üretimini Çin'in ötesine genişleterek, kritik ürünlerinin daha dayanıklı ve güvenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

kaynaklar:

– Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15

– LiveMint: https://www.livemint.com/teknoloji/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html