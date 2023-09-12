Apple, Wonderlust Etkinliğinde iPhone 15 Serisini Tanıttı

Apple, Wonderlust etkinliğinde merakla beklenen iPhone 15 serisinin lansmanını duyurdu. Apple'ın Cupertino merkezli ofisinden yayınlanacak etkinlikte dört yeni iPhone tanıtıldı: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 serisindeki en büyük değişikliklerden biri USB Type-C desteğine geçiş. Bu hareketin, standartlaştırılmış cihaz bağlantılarını savunan AB düzenlemelerinden kaynaklandığı bildiriliyor. Standart iPhone 15 modelleri, Apple sertifikalı kablolar gerektiğinde sınırlı şarj hızlarına sahip olabilirken, iPhone 15 Pro ve Pro Max daha yüksek veri aktarım hızları sunacak.

Tasarım açısından iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin cam arka ve alüminyum kenarlara sahip olması bekleniyor. Öte yandan üst seviye Pro versiyonları titanyum tasarımla gelecek ve bu da onları daha dayanıklı ve daha hafif hale getirecek. Pro modelleri ayrıca yeni A17 yonga setinden güç alacak ve bu da performans ve pil ömrünün artmasını sağlayacak.

Apple ayrıca Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra da dahil olmak üzere saat serilerine yönelik güncellemeler yayınlamaya hazırlanıyor. Bu saatler, geçen yılın modelleriyle aynı genel görünümü korurken bazı temel tasarım değişikliklerine de sahip olacak.

Bir diğer heyecan verici duyuru ise Apple'ın Lightning tabanlı aksesuarlarını USB-C'ye dönüştürme planı. Popüler AirPods Pro, bu geçişi gerçekleştiren ilk ürünlerden biri olacak. Apple ayrıca önümüzdeki yıl normal AirPod'ları ve AirPods Max'leri için USB-C şarjını tanıtmayı planlıyor.

Ayrıca Apple, daha önce şirketin Haziran ayındaki WWDC 17 etkinliğinde açıklanan iOS 17, iPadOS 10, watchOS 17 ve tvOS 23 sürüm programlarını da açıklayacak.

Genel olarak, Apple'ın Wonderlust etkinliği iPhone, saat ve aksesuar tekliflerinde heyecan verici ilerlemeler vaat ederken aynı zamanda mevzuat baskılarına da değiniyor ve kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Tanımlar:

– USB Type-C: Daha hızlı veri aktarımına ve güç dağıtımına olanak tanıyan standartlaştırılmış bir konektör ve kablo arayüzü.

– AB düzenlemeleri: Cihaz bağlantılarında uyumluluk ve standardizasyonu sağlamak amacıyla Avrupa Birliği tarafından belirlenen düzenlemelerdir.

– A17 yonga seti: Geliştirilmiş performansı ve enerji verimliliğiyle bilinen iPhone 15 Pro serisinde kullanılan işlemci yongası.

kaynaklar:

– [Kaynak 1: Yazının kaynağını belirtiniz]

– [Kaynak 2: Yazının kaynağını belirtiniz]