Apple Tarafından İrlandalı Kullanıcılara Yönelik Fiyat İndirimleriyle Yeni iPhone 15 Serisi Tanıtıldı

Apple, iPhone 15 serisi ve Apple Watch Series 9'un duyurulmasıyla en yeni iPhone ve akıllı saat serisini resmi olarak tanıttı. Teknoloji devi, ABD'de iPhone'larının fiyatlarını artırırken İrlandalı kullanıcılara indirim uygulanacak. iPhone 15 Pro, geçen yılın modeline göre 1,239 Euro indirimle 100 Euro'dan başlıyor. iPhone 15, bir yıl önceki 979 Euro'ya kıyasla 1,029 Euro'dan başlayacak. iPhone 15 Plus'ın fiyatı da 1,129 €'dan 1,179 €'ya düşürüldü.

Apple, mevcut yaşam maliyeti krizinin yarattığı zorluklara rağmen, yeni cihazlarıyla genel kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni iPhone'lar, gelişmiş çağrı kalitesi, fotoğrafçılık ve standart bir USB şarj bağlantı noktasının benimsenmesini vaat ediyor. iPhone 15 Pro modellerinde özelleştirilebilir bir aksiyon butonu bulunurken, iPhone 15 Pro daha dayanıklı titanyum tasarıma ve daha güçlü bir kamera sistemine sahip olacak.

iPhone 15 serisi A16 çipiyle donatılacak, Pro modelleri ise yükseltilmiş A17 çipiyle donatılacak. iPhone 15 ayrıca, AB'nin 2024 yılına kadar şarjı standartlaştırmaya yönelik son tarihine uygun olarak şarj ve veri aktarımı için USB C bağlantısını da benimsedi. Ayrıca Apple, iPhone'un acil durum uydu yeteneklerini genişleterek uydu aracılığıyla Yol Yardımı'nı da ekledi.

Apple ayrıca hareket kontrolü işlevi, Siri isteklerinin saatin kendisi üzerinde işlenmesi ve HomePod ile geliştirilmiş entegrasyon özelliklerine sahip Apple Watch Series 9'u da tanıttı. Şirket, plastiği ambalajlardan çıkarma, %100 geri dönüştürülmüş malzemeler kullanma ve temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına güvenme çabalarıyla sürdürülebilirliğe öncelik vermeye devam ediyor.

kaynaklar:

– PP Foresight analisti Paolo Pascatore

– Apple'ın resmi duyurusu

Tanımlar:

– USB C: Elektronik cihazlarda şarj ve veri aktarımı için yaygın olarak kullanılan evrensel seri veri yolu bağlantısı.

– A16 ve A17 çipleri: Apple cihazlarda kullanılan işlemcileri ifade eder, A17 daha yeni ve daha güçlü versiyondur.

– Acil durum uydu yetenekleri: Bir cihazın acil durumlarda iletişim ve yardım için bir uydu ağına bağlanabilme yeteneği.