Apple'ın Cipsleri ABD'de Üretiliyor, Ancak Paketleme Hala Tayvan'da Yapılıyor

The Information'ın haberine göre, Apple CEO'su Tim Cook tarafından duyurulduğu üzere, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından üretilen Apple çipleri Phoenix, Arizona'daki yeni fabrikada üretilecek. Ancak Arizona'daki fabrikanın daha gelişmiş çipleri paketlemek için gerekli tesislere sahip olmaması nedeniyle bu çiplerin montaj için Tayvan'a geri gönderilmesi gerekecek.

Paketleme, hız ve güç verimliliğini artırmak için bileşenlerin bir mahfazanın içine monte edildiği çip üretiminin son aşamasıdır. iPad ve Mac çipleri Tayvan dışında paketlenebilirken, iPhone çiplerinin ülkede montajı gerekiyor. Bu paketleme yöntemi Apple tarafından 2016'dan beri kullanılıyor.

TSMC'nin Apple'ın yanı sıra NVIDIA, AMD ve Tesla gibi başka müşterileri de var; bunların NVIDIA'nın H100'ü de dahil olmak üzere çip modellerinin de paketlenmek üzere Tayvan'a geri gönderilmesi gerekecek. iPhone'da kullanılan gelişmiş paketlemenin Google tarafından gelecekteki Pixel telefonlarında da kullanılacağı bildiriliyor.

ABD hükümeti, CHIPS Yasası aracılığıyla, ABD'de çip üretimini teşvik etmek ve denizaşırı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak için önemli miktarda fon ayırdı. Bu hamle, Tayvan nedeniyle Çin ile yaşanan gerginliklerin ortasında ABD yarı iletken endüstrisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hükümet, çip ambalajını ABD'ye getirmek için Ulusal Gelişmiş Ambalaj Üretimi programını oluştursa da, çip üretimiyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha az fon alıyor. Baskılı Devreler Enstitüsü, bunun paketlemeye öncelik verilmediğini gösterdiğini belirtti. TSMC'nin, yüksek maliyetler nedeniyle ABD'de paketleme tesisleri kurma planı yok ve muhtemelen Tayvan'da gelecekte herhangi bir paketleme yöntemi sunacak.

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