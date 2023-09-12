Apple, Eski iPhone'lardaki Sıfır Gün Güvenlik Açığı'nı Düzeltmek İçin Güvenlik Güncellemeleri Yayımladı

Apple, yakın zamanda keşfedilen sıfır gün güvenlik açığını gidermek amacıyla eski iPhone modelleri için güvenlik güncellemeleri yayınladı. CVE-2023-41064 olarak izlenen bu güvenlik açığından, NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımını iOS cihazlara bulaştırmak için aktif olarak yararlanıldı.

Sıfır gün güvenlik açığı CVE-2023-41064, iMessage aracılığıyla kötü amaçlarla hazırlanmış görüntüler gönderilerek yararlanılan bir uzaktan kod yürütme kusurudur. Bir güvenlik araştırma grubu olan Citizen Lab, bu ayın başlarında bu güvenlik açığının, CVE-2023-41061 olarak bilinen başka bir kusurla birlikte, BLASTPASS adı verilen sıfır tıklamalı saldırı zincirinin parçası olduğunu ortaya çıkardı. Bu saldırıda, hedeflenen cihazlara casus yazılım yüklemek için iMessage PassKit eklentileri aracılığıyla özel hazırlanmış görüntüler gönderildi.

Sürüm 16.6'yı çalıştıran tamamen yama uygulanmış iOS cihazları bile bu saldırıya açıktı. Buna yanıt olarak Apple, bu güvenlik açıklarını gidermek için güvenlik güncellemeleri olarak macOS Ventura 13.5.2, iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1 ve watchOS 9.6.2'yi yayınladı. Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), federal kurumların yamaları 2 Ekim 2023'e kadar uygulamasını gerektiren bir uyarı da yayınladı.

Cihazları daha fazla korumak için Apple, güvenlik güncellemelerini eski yazılım sürümlerine destekledi. iOS 15.7.9 ve iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 ve macOS Big Sur 11.7.10 artık gerekli düzeltmeleri içeriyor.

iOS 15 desteğinin Eylül 2022'de sona erdiğini, Monterey ve Big Sur'un ise hâlâ Apple tarafından desteklendiğini belirtelim. Güvenlik güncellemeleri iPhone 6s, iPhone 7, birinci nesil iPhone SE, iPad Air 2, dördüncü nesil iPad mini ve yedinci nesil iPod touch dahil olmak üzere bir dizi eski iPhone modelini kapsıyor.

Şu ana kadar macOS bilgisayarlara herhangi bir saldırı gözlemlenmese de güvenlik güncellemelerinin bu cihazlara da uygulanması önemle tavsiye ediliyor. Apple, platformlarındaki çeşitli sıfır gün güvenlik açıklarını düzeltmek için yıl boyunca özenle çalışıyor ve şu ana kadar toplam 13 güvenlik açığı yamalandı.

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