ABD'deki En Popüler Ücretsiz ve Ücretli iPhone Uygulamaları

Bu yazıda ABD'deki en iyi ücretsiz ve ücretli iPhone uygulamalarını inceleyeceğiz. Bu uygulamalar çeşitli özellikler sunar ve farklı ilgi ve ihtiyaçlara hitap eder.

ABD'deki en iyi ücretsiz iPhone uygulamaları arasında dikkat çeken uygulamalardan biri Temu: Shop Like a Billionaire'dir. Temu, kullanıcıların lüks ürünler satın almasına ve bir milyarderin yaşam tarzını deneyimlemesine olanak tanıyor. Bir diğer popüler uygulama ise kullanıcıların keyfini çıkarabileceği çok çeşitli içerik akışı sunan YouTube TV'dir. Viral kısa videolarıyla tanınan TikTok da listede yer alıyor.

Öte yandan ABD'deki en iyi ücretli iPhone uygulamaları arasında, oyuncuların kendi dünyalarını yaratmalarına olanak tanıyan oldukça popüler bir oyun olan Minecraft yer alıyor. Geometry Dash, müzik ve beceriye dayalı oynanışı birleştiren başka bir ücretli uygulamadır. Tanınmış masa oyunu MONOPOLY'nin iPhone kullanıcıları için dijital bir versiyonu da mevcut.

Listede yer alan diğer ücretli uygulamalar arasında eğlenceli bir parti oyunu olan Heads Up! ve oyuncuların insanlığa bulaşıp yok edecek bir patojen oluşturup geliştirdiği stratejik bir simülasyon oyunu olan Plague Inc. yer alıyor.

Bu uygulamalar oyunlardan yaşam tarzı deneyimlerine kadar çeşitli eğlence seçenekleri sunar. İster lüks bir alışveriş deneyimi arıyor olun ister büyüleyici bir oyun oynuyor olun, App Store'da seçenekler mevcuttur.

kaynaklar:

– Temu: Bir Milyarder Gibi Alışveriş Yapın, Temu

– YouTube TV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

– Geometri Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Marmelat Oyun Stüdyosu

– Dikkat!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

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