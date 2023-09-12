Apple, USB-C Bağlantı Noktasına ve Geliştirilmiş Kamera Sistemine Sahip iPhone 15'i Tanıttı

Apple, en yeni akıllı telefonları iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ı kısa süre önce tanıttı ve öne çıkan özelliği, bir USB-C bağlantı noktasının dahil edilmesi. Bu, şirketin yaklaşmakta olan Avrupa Birliği düzenlemelerine uymaya yönelmesi nedeniyle Apple'ın tescilli Lightning konektöründen bir ayrılığa işaret ediyor. iPhone 15, 799 GB model için 128 dolardan başlıyor, iPhone 15 Plus ise aynı depolama kapasitesi için 899 dolardan başlıyor.

Bu yılki iPhone'ların tasarımı iPhone 14'e çok benzese de dikkat çekici geliştirmeler mevcut. Artık tüm modellerde iPhone 14 Pro ve Pro Max'te tanıtılan hap şeklinde bir kesik olan Dynamic Island bulunuyor. Bildirimleri görüntülemenin ve uygulamalarla etkileşimde bulunmanın yeni bir yolunu sunar. Ek olarak iPhone 15, Dolby Vision içeriğini 1,600 nit parlaklıkta görüntüleyebilen bir OLED Süper Retina ekrana sahip. Bu ekranın en yüksek parlaklığı güneş ışığında 2,000 nit'e ulaşıyor; bu önceki modelin iki katıdır.

iPhone 15'in en önemli yükseltmesi kamera sistemidir. Ana kamera sensörü, iPhone 48'te bulunan önceki 12 megapikselden 14 megapiksele yükseltildi. Telefonda ayrıca 12 megapiksel telefoto lens ve portre modunda iyileştirmeler bulunuyor. Kullanıcıların artık manuel olarak portre moduna geçmesine gerek yok ve gece modu, Live Photos ve aksiyon modunda iyileştirmeler mevcut.

Apple, iPhone 15'in içindeki yonga setini, geçen yılın iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan işlemcinin aynısı olan A14'ya yükseltti. Şirket, daha büyük pil sayesinde tüm gün pil ömrü vaat ediyor. iPhone 15 ayrıca gelişmiş bağlantı ve Bul'da hassas bulma için ikinci nesil ultra geniş bant çipi de içeriyor.

Apple, iPhone 15'in yanı sıra, geliştirilmiş GPU performansına sahip yükseltilmiş bir çip ve ikinci nesil ultra geniş bant çipi içeren yeni Apple Watch Series 9'u da piyasaya sürüyor. Saat aynı zamanda “çift dokunma” özelliği ve daha fazlasını da sunuyor.

kaynaklar:

Verge