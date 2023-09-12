Apple, iOS 17'nin Çıkış Tarihini Açıkladı

Apple nihayet son etkinliği sırasında iOS 17'nin çıkış tarihini açıkladı. Yazılımın en son sürümü, 18 Eylül Pazartesi günü ücretsiz yükseltme için satışa sunulacak. Bu duyuru, yazılımın Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde ilk kez duyurulmasından bu yana Apple kullanıcılarının büyük beklentisinin ardından geldi. iOS 17'nin iPhone deneyimini tamamen dönüştürmesi bekleniyor.

Resmi sürümden önce iOS 17'nin beta sürümü test kullanıcılarına sunuldu. Ancak artık tam sürüme herkes erişebilecek. Kullanıcılar arasında dikkat çeken birçok heyecan verici özellik var. Bu özelliklerden biri, kullanıcıların görüntülü sesli mesaj bırakmasına olanak tanıyan FaceTime yükseltmesidir. Ek olarak NameDrop adı verilen bir araç, kullanıcıların yalnızca telefonlarını birbirine yakın tutarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşmasına olanak tanıyacak. Organizasyondan hoşlananlar için yeni bir günlük uygulaması da tanıtıldı.

Pek çok kişinin ilgisini çeken önemli bir gelişme, geliştirilmiş otomatik düzeltme özelliğinin vaat edilmesidir. Bu güncellenmiş otomatik düzeltmenin, kullanıcının tercihlerinden öğrenerek, kasıtsız kelime değiştirmeden kaynaklanan sıkıntıyı ortadan kaldırdığı söyleniyor.

Lansman tarihi olan 18 Eylül'de iOS 17'ye yazılım güncellenerek erişim sağlanabilecek. Bu, kullanıcıların tanıtılan tüm yeni ve geliştirilmiş özelliklerin keyfini çıkarmasına olanak tanıyacaktır. Apple, müşterilerine kullanıcı deneyimini geliştiren gelişmeler sağlamaya devam ediyor.

kaynaklar:

– Apple Etkinlik Duyurusu