Amazon, Yeni Apple Lansman Etkinliği Öncesinde Apple Watch Series 8'in Fiyatını Düşürdü

Amazon yakın zamanda Apple Watch Series 8'in fiyatını 89 $ düşürerek müşterilerine %22 indirim sundu. Bu indirim, yeni Apple akıllı saatlerinin piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentilerin dolaştığı bir zamanda geldi. Apple Watch Series 8 artık orijinal fiyatı olan 310 dolardan 399 dolara satın alınabiliyor.

MacWorld, Amazon'daki bu satışın Apple'ın yaklaşan 2023 "Wonderlust" ürün lansman etkinliğine denk geldiğini bildirdi. Bu etkinlikte iPhone 9 ve potansiyel olarak yeni AirPods modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 15 dahil yeni akıllı saat modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

Apple, “Wonderlust” etkinliğinde nelerin tanıtılacağını resmi olarak onaylamasa da Apple Watch Series 8'deki bu indirimli fiyat, gerçekten de yeni modellerin ufukta görünebileceğini gösteriyor.

Apple Watch Series 8; sıcaklık algılama, kandaki oksijen takibi, kalp atış hızı takibi, uyku takibi ve kondisyon takibi gibi bir dizi özellik sunuyor. Ayrıca çatlamaya, suya ve toza dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Üstelik saat tüm Apple cihazlarıyla uyumludur.

Müşteriler Amazon'daki indirimli fiyatla gece yarısı ve kırmızı renk seçenekleri arasında seçim yapabiliyor.

Amazon, Apple Watch Series 8 fırsatına ek olarak diğer Apple ürünlerinde de indirimler sunuyor. Buna 2 ABD Doları fiyatlı Apple AirPods Pro (219. Nesil), 9 ABD Doları fiyatlı Apple iPad (399. Nesil), 2020 ABD Doları fiyatlı Apple 849 MacBook Air Dizüstü Bilgisayar ve 2 ABD Doları fiyatlı Apple Pencil (89. Nesil) dahildir.

Daha indirimli Apple ürünleri için müşteriler Amazon'un web sitesini ziyaret edebilirler.

Kaynak: MacWorld

Tanımlar:

– Apple Watch Series 8: Gelişmiş sağlık izleme özellikleri ve Apple cihazlarıyla uyumluluğuyla bilinen Apple'ın sekizinci nesil akıllı saati.

– “Wonderlust” etkinliği: Yeni Apple akıllı saatlerinin, iPhone'ların ve muhtemelen AirPods modellerinin tanıtılmasının beklendiği, yaklaşan bir Apple ürün lansman etkinliği.

– Amazon: Apple Watch Series 8 gibi tüketici elektroniği de dahil olmak üzere çeşitli ürünler sunan çevrimiçi bir perakende platformu.

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